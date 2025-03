Avrupa Yeşilleri'nden İmamoğlu tepkisi: Türkiye'deki durum daha da kötüleşti

Avrupa Yeşil Partisi (EGP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasına tepki gösterdi.

EGP Eş Başkanı Ciarán Cuffe, Avrupa Birliği'nin, "Erdoğan'ın barışçıl protestolara yönelik acımasız baskılarına karşı kararlı bir duruş sergilemesi" çağrısında bulundu.

Cuffe, "Siyasi zulme, polis şiddetine ve basın özgürlüğüne yönelik kitlesel baskılara son vermenin zamanı gelmiştir. AB Başkan Yardımcısı Kaja Kallas'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon açmaya ve hukuksuz bir şekilde tutuklanan herkesi serbest bırakmasını söylemeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Yeşil Partisi'nin diğer eş başkanı Vula Tsetsi ise, "İmamoğlu'nun tutuklanmasından bu yana Türkiye'deki durumun daha da kötüleştiğini" ifade etti.

Tsetsi, "Demokrasiye, sivil özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne yönelik bu tür bariz saldırılar cevapsız bırakılamaz. Avrupa Birliği bu otoriterliğe karşı kararlı bir şekilde durmalı ve hızlı, uygun tedbirleri almalıdır" dedi.

Tsetsi, Türkiye'de demokrasi ve insan hakları için mücadele edenlerle "dayanışma" içinde olduklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan Tsetsi, CHP'nin yurt dışı örgütlenmesinde yer alan CHP Belçika Birliği'nin İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik Belçika'nın başkenti Brüksel'deki protesto gösterisine katıldı.

Thanks to Murat Aydın, CHP Belgium and CHP Youth Belgium for inviting me to express my solidarity with the protesters in ???? speaking out against authoritarianism ??

Greens across Europe stand with you! https://t.co/jefMQn2YaS