Avrupa Yeşilleri'nden İmamoğlu tepkisi: Türkiye'deki durum daha da kötüleşti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik tepkiler dünyada yankılanmaya devam ediyor. Avrupa Yeşil Partisi (EGP), Türkiye'de demokrasi ve insan hakları için mücadele edenlerle "dayanışma" içinde olduklarını bildirdi.
Avrupa Yeşil Partisi (EGP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasına tepki gösterdi.
EGP Eş Başkanı Ciarán Cuffe, Avrupa Birliği'nin, "Erdoğan'ın barışçıl protestolara yönelik acımasız baskılarına karşı kararlı bir duruş sergilemesi" çağrısında bulundu.
Cuffe, "Siyasi zulme, polis şiddetine ve basın özgürlüğüne yönelik kitlesel baskılara son vermenin zamanı gelmiştir. AB Başkan Yardımcısı Kaja Kallas'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon açmaya ve hukuksuz bir şekilde tutuklanan herkesi serbest bırakmasını söylemeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
"DEMOKRASİYE SALDIRILAR CEVAPSIZ BIRAKILAMAZ"
Avrupa Yeşil Partisi'nin diğer eş başkanı Vula Tsetsi ise, "İmamoğlu'nun tutuklanmasından bu yana Türkiye'deki durumun daha da kötüleştiğini" ifade etti.
Tsetsi, "Demokrasiye, sivil özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne yönelik bu tür bariz saldırılar cevapsız bırakılamaz. Avrupa Birliği bu otoriterliğe karşı kararlı bir şekilde durmalı ve hızlı, uygun tedbirleri almalıdır" dedi.
Tsetsi, Türkiye'de demokrasi ve insan hakları için mücadele edenlerle "dayanışma" içinde olduklarını sözlerine ekledi.
PROTESTO GÖSTERİLERİNE KATILDI
Öte yandan Tsetsi, CHP'nin yurt dışı örgütlenmesinde yer alan CHP Belçika Birliği'nin İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik Belçika'nın başkenti Brüksel'deki protesto gösterisine katıldı.
Thanks to Murat Aydın, CHP Belgium and CHP Youth Belgium for inviting me to express my solidarity with the protesters in ???? speaking out against authoritarianism ??— VulaTsetsi (@VulaTsetsi) March 28, 2025
Greens across Europe stand with you! https://t.co/jefMQn2YaS
Protesto gösterisinde söz alan Tsetsi, "İmamoğlu'nun özgür olduğundan, eğlenmek için özgür olduğundan, Türkiye'ye bir gelecek vermek için özgür olduğundan emin olmalıyız" diye konuştu.
Tsetsi, "İmamoğlu hapisten çıkmadan ne Türkiye'nin ne sizin ne de Avrupa'nın geleceği var" ifadelerini kullandı.
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