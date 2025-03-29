Maltepe’de tarihi gün! CHP'nin 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi' saat kaçta? Maltepe Miting Alanına nasıl gidilir?

Yayınlanma: 29.03.2025 - 09:41

Güncelleme: 29.03.2025 - 09:41

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Mart Cumartesi günü (bugün) saat 12.00’de Maltepe’de büyük bir miting düzenleyeceklerini açıklamıştı. Ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından yurttaşlara miting çağrısında bulunmuştu.

Peki Maltepe miting alanına nasıl ulaşım sağlanır? İşte ayrıntılar...

MARMARAY

Marmaray’ı kullanarak “Maltepe” istasyonunda indikten sonra sahil yönüne yaklaşık 10 dakika yürüyerek miting alanına ulaşabilirsiniz. Marmaray trenleri Gebze-Halkalı hattında sık aralıklarla çalışıyor.

İETT

Kadıköy’den hareket eden 19F, 19H ve 19Z numaralı otobüsler miting alanına yakın mesafeden geçiyor.

Üsküdar’dan gelecek yurttaşlar 16D ve 16A numaralı otobüsleri kullanabilir.

Pendik yönünden ulaşım sağlayacaklar ise 133T numaralı otobüsü tercih edebilir.

VAPUR

Avrupa yakasından gelecekler önce Kadıköy veya Bostancı’ya vapurla geçiş yapabilir. Kadıköy’den indikten sonra metro ya da otobüslerle miting alanına geçebilirsiniz. Bostancı’ya indikten sonra minibüs, taksi veya belediye otobüslerini kullanarak kısa sürede Maltepe’ye varabilirsiniz.

METRO

Kadıköy-Tavşantepe (M4) metro hattında bulunan “Maltepe” istasyonunda inip sahil yönüne yaklaşık 15 dakikalık yürüyüşle miting alanına ulaşabilirsiniz. Metro seferleri yoğun saatlerde sık aralıklarla çalışıyor.

ÖZEL ARAÇ

Anadolu yakasından D-100 (E-5) kara yolunu kullanarak Maltepe sapağından sahil yönüne sapmanız gerekiyor. Avrupa yakasından gelenler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü veya Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden Anadolu yakasına geçip Maltepe tabelalarını takip ederek miting alanına kolayca ulaşabilir.