Yayınlanma: 29.03.2025 - 09:25

Güncelleme: 29.03.2025 - 09:25

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel Cumartesi günü düzenlenecek olan Maltepe Mitingi'ne çağrı yaptı. Peki, Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi saat kaçta başlayacak? Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi nerede, nasıl gidilir? İşte ayrıntılar...

İMAMOĞLU'NA ÖZGÜRLÜK MİTİNGİ SAAT KAÇTA?

"Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi" 29 Mart Cumartesi 12.00’de başlayacak.

İMAMOĞLU'NA ÖZGÜRLÜK MİTİNGİ NEREDE?

"Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi" Maltepe Sahil Miting Alanı’nda gerçekleştirilecek.

İMAMOĞLU'NA ÖZGÜRLÜK MİTİNGİ'NE NASIL GİDİLİR?

Maltepe Miting Alanı'ndaki büyük miting için Maltepe Sahili'nden geçen İETT otobüs hatları;

133T - TUZLA - BOSTANCI

16D - ALTKAYNARCA / PENDİK - KADIKÖY

222 - PENDİK - KADIKÖY

E-9 - BOSTANCI - SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI

R1 - UZUNÇAYIR - MALTEPE SAHİL PARKI

Maltepe Miting Alanı'na en yakın İDO vapur durağı;

V1 - PENDİK - BOSTANCI vapuru

Maltepe Miting Alanı'na en yakın tren istasyonu;

HALKALI- GEBZE tren hattı - Maltepe İstasyonu veya Süreyya Plajı İstasyonu

Maltepe Miting Alanı'na en yakın metro durağı;

M4 - KADIKÖY - KARTAL metro hattı - Huzurevi Metro İstasyonu

Marmaray

Ayrılık Çeşmesi durağında indikten sonra metroya aktarma yapılır. Metroda Maltepe durağında indikten sonra yürüyerek Maltepe miting alanına gidilir.

Metrobüs

Uzunçayır durağında indikten sonra Ünalan metrosuna aktarma yapılır. Tavşantepe istikametindeki metro ile Maltepe durağında inilir. Yürüyerek Maltepe miting alanına gidilir.