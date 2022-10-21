Avrupa'da gelecek ay Covid-19'un Omicron varyantının BQ.1 alt versiyonu baskın olacak
Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) içinde kasım ortasından aralık ayının başına kadar Covid-19 virüsünün Omicron varyantının BQ.1 alt versiyonunun baskın tür olacağını bildirildi.
Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi'nden (ECDC) Covid-19’un Omicron varyantının BQ.1 isimli alt versiyonuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Söz konusu türün kasım ortasından aralık ayının başına kadar AB içinde baskın hale geleceği belirtilen açıklamada, Asya’daki ön laboratuvar çalışmalarının BQ.1’in bağışıklık sistemi tepkisinden önemli ölçüde kaçınma yeteneğine sahip olduğunu gösterdiği bildirildi.
DİĞER VİERSİYONLARDAN DAHA FAZLA ENFEKSİYONA NEDEN OLMUYOR
Açıklamada, dolaşımdaki Omicron varyantları BA.4/BA.5 ile karşılaştırıldığında BQ.1’in daha şiddetli enfeksiyon riski taşıdığına dair kanıt olmadığı kaydedildi.
ECDC Direktörü Andrea Ammon’un “Ülkeler, BQ.1’in ortaya çıkması ve yayılması sinyallerine karşı tetikte kalmalı ve hassas testleri sürdürmelidir” ifadesine yer verilen açıklamada, özellikle 65 yaş üstü kişilerde vakaların izlenmesi gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, türün en çok dolaşımda olduğu ülkelerin yüzde 19 ile Fransa, yüzde 9 ile Belçika, yüzde 7 ile İrlanda, yüzde 6 ile Hollanda ve yüzde 5 ile İtalya olduğu bildirildi.
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