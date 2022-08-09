Omicron'un yeni varyantları için geliştirildi: BioNTech'ten yeni aşı açıklaması

09 Ağustos 2022 Salı, 11:29

Covid-19'un Omicron alt varyantı BA.4 ve BA.5 için tedirginlik devam ediyor. Pandemi önlemlerinin azaltılmasının ardından ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte dünya genelinde vaka sayıları artmaya devam ediyor.

KLİNİK TESTLERE BAŞLANDI

Hürriyet'in Financial Times'tan aktardığı habere göre; BioNTech 'uzun ve geniş bir koruma' sağlamak için geliştirilen Covid-19 aşısının güncel versiyonu, BA.4 ve BA.5'e karşı etkili bir aşının klinik testlerine başlanacağı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca aşının bu yıl içinde satışa sunulmasının beklendiği bilgisine de yer verildi. FT'a göre, şirketin gerekli onayları alabilmesi durumunda aşının dağıtımına Ekim ayında başlanabilecek.

YORGUNLUK VE BOĞAZ AĞRISI VURGUSU

İngiliz Profesör Tim Spector, 'Zoe Covid Belirtileri' adlı araştırmasında önemli uyarılarda bulundu. Independent gazetesinde yer alan habere göre ise, Spector, yorgunluk ve boğaz ağrısı şikayeti olan kişileri acilen test yaptırmaya davet etti.

DSÖ İZLEME ALDI

Dünya Sağlık Örgütü ise Omicron alt varyantları olan BA.4 ve BA.5'i Nisan ayında izleme aldı. Bazı ülkelerde bu varyantlar diğer Covid türlerine baskın gelmeye başlamış durumda. İngiliz profesör test yaptırmayanların kendilerini kovid pozitif olarak görmeye ve bulaşı önlemek adına dikkatli olmaya davet etti. Spector ayrıca, 'İnsanlar geçmişte bir enfeksiyon geçirmiş ve aşıları tam olsa bile, hala virüsü kapıyorlar' dedi ve aşıları tam olan kişilerin dahi pandemi önlemlerine uymaya devam etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.