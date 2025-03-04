Avrupa Birliği'nden emisyon çalışması: Verilen süre uzadı! Volvo'dan tepki geldi...

Yayınlanma: 04.03.2025 - 15:36

Güncelleme: 04.03.2025 - 15:36

Avrupa Komisyonu Avrupalı otomobil üreticilerinin baskılarına boyun eğerek, otomobil ve kamyonetlerine yönelik yeni CO2 emisyon hedeflerini tutturmaları için onlara bir yıl yerine üç yıl süre tanıdı.

AB bu yıl otomotiv karbondioksit emisyonu üst sınırını önemli ölçüde düşürdü, bu da çoğu otomobil şirketinin ağır para cezalarından kaçınmak için tüm satışlarının en az beşte birinin elektrikli araç (EV) olması gerektiği anlamına geliyor. Nihai hedef 2035 yılında sıfır emisyon.

Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, otomobil sektörü yöneticileri, sendikalar ve kampanya gruplarıyla bir araya geldikten sonra yaptığı açıklamada, AB yürütme organının bu ayın ilerleyen günlerinde sadece 2025 yerine üç yıl içinde uyum sağlanmasına izin verilmesini önereceğini söyledi.

Hedeflere ulaşılması ve ilgili cezalardan kaçınılması, Avrupalı otomobil üreticilerinin Çinli ve ABD'li rakiplerinin gerisinde kaldığı bir segment olan elektrikli araçların daha fazla satılmasına bağlı.

HİSSELERDE YÜZDE 4'E VARAN ARTIŞ

Volkswagen, Renault, BMW ve Mercedes-Benz dahil olmak üzere Avrupalı otomobil üreticilerinin hisseleri von der Leyen'in yorumlarının ardından yüzde 1,5 ila yüzde 4 arasında yükseldi.

Von der Leyen “Hedefler aynı kalıyor. Hedefleri yerine getirmek zorundalar, ancak bu endüstri için daha fazla nefes alma alanı anlamına geliyor” ifadelerini kullanırken teklifin yine de AB hükümetleri ve Avrupa Parlamentosu'nun onayını gerektireceğini sözlerine ekledi.

Uyumluluk artık bir otomobil üreticisinin 2025-2027 dönemindeki ortalama emisyonlarına dayanacak.

Düşen talep ve fabrika kapanmalarından etkilenen ve şimdi de ABD gümrük tarifelerine hazırlanan AB otomobil üreticileri, komisyondan 2025 yılı için 15 milyar Euro'ya çıkabileceğini söyledikleri cezalardan kurtulma talebinde bulunmuştu.

AÇIKLAMALARIN ARDINDAN TEPKİLER

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'in CEO'su Oliver Blume, Komisyon'un CO2 azaltımını etkilemeyen ve otomobil üreticilerine uygun fiyatlı yeni modellerle talebi hızlandırma esnekliği veren “pragmatik yaklaşımını” memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Renault, komisyonun esnek yaklaşımının AB otomobil üreticilerinin emisyonları azaltmasına ve elektrikli araç pazarı yükselirken rekabetçi kalmasına olanak sağlayacağını söyledi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) genel müdürü Sigrid de Vries, teklifin olumlu olduğunu ancak hedeflere ulaşmanın yine de çok zor olacağını söyledi. Avrupa otomobil tedarikçileri birliği CLEPA'nın başkanı Matthias Zink ise teklifin “sınırlı bir rahatlama” sunduğunu söyledi.

Daha uzun bir uzatma isteyen ACEA, sektörün derin fiyat kesintileri, üretimin azaltılması veya ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'dan ve Çinli elektrikli araç üreticilerinden kredi satın almak gibi tatsız alternatiflerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

VOLVO'DAN DEZAVANTAJ AÇIKLAMASI

Çinli elektrikli araç üreticisi Geely'nin çoğunluk hissesine sahip olduğu Volvo Cars, 2025'e hazır olmak için ev ödevlerini yapmış olan şirketlerin son dakika değişiklikleriyle dezavantajlı duruma düşürülmemesi gerektiğini söyledi.

AB yürütme organı, AB otomobil üreticilerinin filolarını elektrikli hale getirebilmelerini ve daha gelişmiş rakipleriyle rekabet edebilmelerini sağlamak için yarın otomotiv eylem planını yayımlamayı planlıyor.