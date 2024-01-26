Avrupa'da savaş çanları çalıyor: Yüzleşmeye hazır olun

Yayınlanma: 26.01.2024 - 12:40

Güncelleme: 26.01.2024 - 12:41

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkenin, Rusya Devlet Başkanı ile yüzleşmeye hazır olması gerektiğini kaydetti.

Hamburg'daki Alman askeri akademisinde stajyer askerlere konuşan Pistorius, "Bu ülkeyi savunmaya gerçekten hazır mıyız? Ve bu 'biz' kim? Bu tartışmanın yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Pistorius, Avrupa'nın büyük bir kısmının on yıllardır sahip olduğu barış ve özgürlüğün "artık reddedilemez bir kesinlik" olmadığını ve Almanya'nın "güvenlik ve politikada aktif bir katılımcı olarak her zamankinden daha güçlü ve aktif bir şekilde zorlandığını" söyledi.

Pistorius, 2031 yılına kadar asker sayısını 181 binden 203 bine çıkarmak amacıyla Alman vatandaşı olmayanların da orduya katılmasına izin vermeyi düşündüğünü söylemişti.