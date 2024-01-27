Avrupa'da 'savaş' iddialarına yanıt verdi: 'Hazırlanmaya gerek yok'

Yayınlanma: 27.01.2024 - 16:05

Güncelleme: 27.01.2024 - 16:08

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, Avrupa'da askeri bir çatışma olasılığını yorumlayarak savaşa hazırlanmak için bir neden görmediğini söyledi.

Daha önce Batı basını, İngiliz Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders'in İngilizleri Rusya ile bir çatışma durumunda orduda görev almaya hazır olmaya çağırdığını bildirmişti. Ayrıca Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, NATO topraklarına yönelik bir Rus saldırısı tehdidini henüz görmediğini ancak 'beş ila sekiz yıl içinde farklı bir senaryonun mümkün olduğunu' dile getirmişti.

Sputnik'in aktardığına göre, Başbakan, Sanders ve Pistorius'un açıklamalarına ilişkin yorum talebine cevaben gazetecilere verdiği demeçte "Savaşa hazırlanmaya gerek yok" dedi.

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin'in daha önce yaptığı açıklamada, "Rusya'nın NATO'ya yönelik bir saldırı planladığı iddialarına ilişkin açıklamalar, Batı'nın Rusya'ya yönelik mevcut hibrid saldırganlığını meşrulaştırmaya yönelik bir enformasyon savaşıdır" demişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, "Rusya'nın herhangi bir yere saldırmak gibi ne askeri, ne siyasi, ne de ekonomik bir arzusu ve ihtiyacı yoktur" açıklamasında bulunmuştu.