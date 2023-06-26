Avrupa'daki süper yanardağ, patlamanın eşinde: Küresel kışı tetikleyebilir

Yayınlanma: 26.06.2023 - 11:57

Güncelleme: 26.06.2023 - 11:57

Communications Earth & Environment dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, Avrupa'nın en büyük süper yanar dağı olarak bilinen Campi Flegrei'nin kabuğunun zayıfladığı ve patlamaya daha yatkın hale gelerek bir "patlama olasılığını" arttırdığı belirtildi.

Çalışmada, İtalya'nın güneyinde Napoli yakınlarında yer alan Campi Flegrei'nin, 16. yüzyıldakine benzer bir şekilde patladığında, erimiş kaya ve volkanik gazların stratosferin yükseklerine fırlayacağı ve 100 feet yüksekliğinde tsunamilere yol açacağı kaydedildi.

Yanardağın patlamasının, aynı zamanda sülfür ve zehirli küllerin yayılmasına yol açarak dünyayı "uzun bir küresel kışa" sürükleyebileceği belirtilirken, "yaban hayatı ve ekinleri de öldürebileceği" bildirildi.

DEPREMLER ENDİŞELENDİRDİ

Campi Flegrei'nin uzun zamandır aktif olmamasına rağmen, son zamanlarda bölgede meydana gelen depremlerin sayısındaki artış bilim adamlarını ciddi şekilde endişelendirdi.

Bu endişeler, civarda yaşayan ve en fazla risk altında olduğu düşünülen yarım milyon sakin tarafından da dile getiriliyor. Olası bir patlamada, bölgeye yakın insanların üç gün içinde ya kendi ulaşım araçlarıyla ya da otobüs, tren ve teknelerle taşınmasını öngören bir tahliye planının yürürlükte olduğu biliniyor.

Düzenli olarak gözden geçirilen risk seviyeleri yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere renklere göre derecelendiriliyor. 500 bin insanın yaşadığı Pozzuoli şu anda sarı alarm durumunda.

Yaklaşık 500 yıl önceki patlamadan bu yana, yükselen magmanın üzerindeki zemini yukarı itmesi nedeniyle bölgenin yavaşça battığı ve Pozzuoli'nin son 70 yılda neredeyse dört metre yükseldiği belirtildi.

BİLİM İNSANLARINDAN AÇIKLAMA

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) ve University College London (UCL) uzmanları tarafından yürütülen çalışmayı değerlendiren başyazar Prof. Christopher Kilburn, "Yeni çalışmamız Campi Flegrei'nin patlamaya yaklaştığını doğruluyor" dedi.

INGV'nin yakındaki Vezüv Gözlemevi'nin müdürü Mauro Antonio Di Vito, bölgedeki yoğun nüfusun yüksek risk oluşturduğunu, çünkü insanları dar sokaklardan tahliye etmenin zor olacağını kaydederek, "Bu alanlar kırılganlık göz önünde bulundurulmadan kentleştirilmiştir. Binaların daha iyi yapılandırılması gerekiyor ve insanları bunu yapmaya gerçekten teşvik etmek için kültürel bir değişime ihtiyacımız var" diye konuştu.