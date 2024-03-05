Avrupa'dan basın özgürlüğü alarmı: Kritik rapor yayınlandı!

Avrupa Konseyi bünyesindeki Gazeteciliğin Savunması ve Medya Temsilcilerinin Güvenliği Platformu, "Avrupa'da Basın Özgürlüğü: Durumu Değiştirmenin Zamanı Geldi" başlıklı çarpıcı yıllık raporunu kamuoyu ile paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 17:27
Avrupa'dan basın özgürlüğü alarmı: Kritik rapor yayınlandı!
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Avrupa genelinde derinleşen basın özgürlüğü krizine ışık tutan rapor, Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen bir basın toplantısı ile tanıtıldı.

Yüz sayfalık bu önemli belge, Avrupa Konseyi'ne üye ülkeler, Rusya ve Belarus başta olmak üzere, basın özgürlüğünün önündeki engelleri ve yaşanan temel tehditleri mercek altına alıyor. 

Azerbaycan'daki gazetecilere yönelik artan baskı ve takibatlar raporda özellikle vurgulanan konular arasında yer almakta. 

Gazetecilerin izlenmesi amacıyla casus yazılımların (Pegasus gibi) kullanımı ve polis şiddeti de dahil olmak üzere, gösterilerin haberleştirilmesi sırasında yaşanan saldırılar raporun dikkat çeken bulguları arasında.

AZERBAYCANLI TUTSAK GAZETECİ

Xural TV'nin kurucusu ve baş editörü olan Azerbaycanlı gazeteci Avaz Zeynallı, raporda özgür basının güçlü bir sesi olarak tanınırken, ülkesinde basın özgürlüğüne yönelik baskılara karşı gösterdiği duruşuyla biliniyor. 

Zeynallı, yaşadığı tutuklamalar ve asılsız suçlamalarla mücadelesini sürdürürken, raporda tutuklu gazeteciler arasında yer alıyor. Bu bağlamda, onun hukuki savaşı ve maruz kaldığı baskılar, Avrupa Konseyi'nin belgesinde eleştirel bir şekilde işaret ediliyor.

ÖNEMLİ VURGULAR

Rapor, ayrıca Azerbaycan ve Türkiye'yi, Gazetecilerin Güvenliği Platformu ile diyaloğu yeniden başlatmaya ve Avrupa Konseyi'ne, gazetecileri koruma ve basın özgürlüğünü güçlendirme mekanizmaları oluşturma konusunda önerilerde bulunmaya çağırdı. 

Üye devletlerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uygun hareket etmeleri ve haksız yere tutuklanan gazetecilerin derhal serbest bırakılması için somut adımlar atmaları gerektiğinin altını çizdi.

Bu rapor, tutuklu gazetecilerin durumlarına dikkat çekerek, uluslararası toplumu ve üye devletleri, basın özgürlüğüne yönelik tehditlere karşı harekete geçmeye çağırdı.


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