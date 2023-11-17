Avrupa Konseyi'nden Danimarka'ya tepki

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatoviç, Danimarka'nın ülkeye gelen sığınmacı ve mültecileri "entegrasyon yerine geçici koruma ve geri göndermeye" yönelik politikasını eleştirdi.

AA
Yayınlanma: 17.11.2023 - 08:21
Avrupa Konseyi'nden Danimarka'ya tepki
Abone Ol google-news

Avrupa Konseyinin internet sitesinde, Dunja Mijatoviç'in, Danimarka'ya mayıs-haziran döneminde yaptığı ziyaretin ardından yetkililerin bu ülkeye gelen sığınmacılara ve mültecilere tutumunu ele alan bir rapor yayımladığı bildirildi.

Raporda, "Sığınma alanında, özellikle Ukrayna'dan kaçanlar ve Afganistanlı kadın ve kız çocuklarının sadece cinsiyet temelli korunmasına ilişkin birçok pozitif gelişme oldu" ifadesi yer alırken, ülkenin mülteci politikasında "entegrasyon yerine geçici koruma ve geri göndermeye" yönelmesi eleştirildi.

Bu durumun, insan hakları açısından "risk" teşkil ettiği aktarılan raporda, mültecilere "daha kesinlik ve güvenlik" sağlanmasına odaklanılması için yetkililere çağrıda bulunuldu.

Sığınma izni verilmeyen kişileri "geri göndermeye" yönelik tedbirlerin yeniden düşünülmesi için yetkililere çağrıda bulunulan raporda, bu durumun ruh sağlığı açısından etkileri olduğu ifade edildi.

Raporda, sığınmacıların ve diğer göçmenlerin "geri gönderilmek üzere gözaltına alınmasına" değinilirken, ülke yetkililerinin, bu kişiler için alternatif yöntemlere öncelik vermesi ve bu bağlamda "hapishane benzeri kural ve rejimlerin uygulanmamasının" sağlanması tavsiye edildi.

Raporda ayrıca, Danimarka'daki mülteci ve sığınmacılara yönelik "zor kullanımının azaltılması ve kötü muamele olabilecek her türlü zorlayıcı tedbire başvurmaya son verilmesi" konularında da yetkililere çağrı yapıldı.


Danimarka Avrupa KOnseyi

İlgili Haberler

Danimarka'da tarihi gece! Kopenhag MANU'ya acımadı...

Danimarka'da tarihi gece! Kopenhag MANU'ya acımadı...
Danimarka San Marino deplasmanında zor kazandı

Danimarka San Marino deplasmanında zor kazandı
San Marino - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

San Marino - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

En Çok Okunan Haberler