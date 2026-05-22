Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen 'mutlak butlan' kararının siyasi ve uluslararası yankıları sürerken, Avrupa’dan dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

Avrupa Demokratik Partisi, kararın yalnızca CHP’nin iç meselesi olmadığını savunarak, yaşananların Türkiye’de demokratik çoğulculuk ve muhalefetin geleceği açısından 'kritik bir kırılma' anlamına geldiğini öne sürdü.

Parti, kararın Türkiye’de çoğulculuğa yönelik 'doğrudan bir saldırı' anlamına geldiğini savunurken, “Tutuklamalar yetmedi, gözaltılar yetmedi; şimdi Erdoğan sistemi muhalefete kimin liderlik edeceğine karar vermek istiyor” ifadelerini kullandı.

"DOĞRUDAN SALDIRI!"

Avrupa merkezli, Avrupa Demokratik Partisi, CHP kurultayının yargı kararıyla iptal edilmesine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Parti, sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada, Türkiye’de ana muhalefet partisinin liderlik seçimine müdahale edildiğini savunarak, yaşananları 'demokratik çoğulculuğa yönelik doğrudan bir saldırı' olarak tanımladı.

"MUHALEFETİ BELİRLEMEK İSTİYOR"

Avrupalı Demokratlar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bir Türk mahkemesi, CHP’nin 2023 liderlik oylamasını iptal etti ve böylece Türkiye’nin ana muhalefet partisinin tercihinin tersine çevrilmesinin önü açıldı. Tutuklamalar yetmedi. Gözaltılar yetmedi. Erdoğan sistemi şimdi de muhalefete kimin liderlik edebileceğine karar vermek istiyor.

Avrupa Demokratik Partisi ayrıca, Türkiye’de demokratik sistemin aşamalı biçimde baskı altına alındığını öne sürdü.

Açıklamada, “Demokrasi bir anda değil; kurumlar siyasi baskıya boyun eğdirildiğinde zayıflatılır” ifadeleri kullanıldı.

Parti ayrıca Avrupa’ya da çağrıda bulunarak, yaşananların açık biçimde tanımlanması gerektiğini savundu.

“AVRUPA SESSİZ KALMAMALI”

Avrupalı Demokratlar, Avrupa kurumlarının Türkiye’deki gelişmelere karşı daha net tavır alması gerektiğini belirtti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Avrupa buna gerçek adıyla hitap etmeli: Bu, çoğulculuğa yönelik doğrudan bir saldırıdır. Ve Avrupa, ayakta kalmaya çalışan demokratik güçleri savunmalıdır.

Söz konusu açıklama, CHP kurultayına ilişkin 'mutlak butlan' kararının ardından Avrupa siyasetinden gelen en sert değerlendirmelerden biri olarak yorumlandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin davada 'mutlak butlan' kararı vererek kurultayın hukuken geçersiz olduğuna hükmetmişti.

Karar, kurultay sürecinde 'delegelere menfaat sağlandığı' ve seçim iradesinin sakatlandığı iddialarına dayandırılırken, CHP yönetimi ise kararı 'yargı eliyle siyasi müdahale' olarak nitelendirmişti.

Söz konusu kararın kesinleşmesi halinde, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki önceki yönetimin yeniden göreve dönmesinin ve partinin olağanüstü kurultay sürecine gitmesinin önü açılabileceği tartışmaları gündeme gelmişti.