Avrupalı Sosyalistler’den tepki:

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verilen 'mutlak butlan' kararının Avrupa’daki siyasi yankıları büyürken, bu kez Avrupa Sosyalistler Partisi’nden (PES) dikkat çeken bir açıklama geldi.

Avrupa’daki sosyal demokrat ve merkez sol partileri bünyesinde buluşturan PES, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında verdiği 'geçici görevden uzaklaştırma' kararına tepki gösterdi.

PES açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaklaşan seçimler öncesinde siyasi rakiplerini tasfiye etmek amacıyla yargıyı araçsallaştırdığı vurgulandı.

First arresting Istanbul Mayor @ekrem_imamoglu, now removing the @herkesicinCHP leader @eczozgurozel. Erdoğan is weaponising the judiciary to stifle Turkey’s strongest opposition movement.

The @PES_PSE condemns this illegal coup against the main opposition party leader and… pic.twitter.com/bO8CXMaaWd — PES 🌹🇪🇺 (@PES_PSE) May 21, 2026

“YARGIYI SİLAH OLARAK KULLANIYOR”

PES açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Erdoğan, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde siyasi rakiplerini yolundan çekmek için Türk yargısını bir kez daha silah haline getiriyor.

Açıklamada, Özgür Özel’in görevden uzaklaştırılmasının 'kabul edilemez' olduğu belirtilirken, PES’in CHP ve Özgür Özel’le 'tam dayanışma' içinde olduğu vurgulandı.

Avrupa Sosyalistler Partisi ayrıca Avrupa Birliği’ne çağrıda bulunarak, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi’nin Erdoğan yönetiminin bu adımını açık biçimde kınaması gerektiğini savundu.

“MUHALEFETİ SUSTURMA OPERASYONU”

PES, CHP’nin özellikle 2024 yerel seçimlerindeki başarısından sonra sistematik biçimde devlet baskısıyla karşı karşıya kaldığını öne sürdü.

Açıklamada, Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana 20’den fazla belediye başkanı ile yüzlerce belediye çalışanının gözaltına alındığı veya tutuklandığı iddia edildi.

PES ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Özgür Özel hakkında verilen kararın da “Türkiye’deki ana muhalefet hareketini bastırmaya yönelik bilinçli bir girişim” olduğunun altını çizdi.

Avrupa Sosyalistler Partisi, daha önce de CHP’ye destek amacıyla Türkiye’ye çeşitli dayanışma heyetleri gönderdiklerini hatırlattı.

PES açıklamasında, tutuklu CHP’li yöneticilerin ve Ekrem İmamoğlu’nun derhal serbest bırakılması çağrısı yinelendi.

NE OLMUŞTU?

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay’a ilişkin davada “mutlak butlan” kararı vererek kurultayın hukuken geçersiz olduğuna hükmetmişti.

Karar, kurultay sürecinde “delegelere menfaat sağlandığı” ve seçim iradesinin sakatlandığı iddialarına dayandırılırken, CHP yönetimi ise kararı “yargı eliyle siyasi müdahale” olarak nitelendirmişti.

Söz konusu kararın kesinleşmesi halinde, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki önceki yönetimin yeniden göreve dönmesinin ve partinin olağanüstü kurultay sürecine gitmesinin önü açılabileceği tartışmaları gündeme gelmişti.