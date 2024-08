Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın: Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kiev yönetimi ve Batı'yı suçlayarak, "Ukrayna halkını öldürdüler, küresel enerji ve gıda güvenliğini baltaladılar ve şimdi de kıtada nükleer terör başlattılar" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya’nın Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, yaptığı yazılı açıklamada, Zaporijya NGS’deki duruma ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna ordusunun top atışlarıyla gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle Zaporijya NGS’nin soğutma sisteminde yangın çıktığını belirten Balitskiy, “Santralde bulunan 6 ünite soğuk durdurma durumunda, patlama veya başka bir tehlike bulunmuyor” ifadesini kullandı.

Balitskiy, santral ve bulunduğu şehirde radyasyon seviyesinin de normal düzeyde olduğunu vurgulayarak, yangının söndürülmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çıkan yangın için, "Rusya tarafından çıkarıldı" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rus işgalcilerin Zaporijya NGS bölgesinde yangın çıkarttığını Nikopol'den kayıt altına aldık" ifadesine yer verdi.

Radyasyon düzeyinin ilk belirlemelere göre normal olduğunu aktaran Zelenskiy, bunun aynı şekilde devam etmeyebileceğini belirtti.

Zelenskiy, Rusya'nın, "nükleer güç santralini ele geçirdiği ilk günden beri Ukrayna'ya, Avrupa'ya ve dünyaya şantaj yapmak için kullandığını" belirtti.

Dünyanın ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) harekete geçmesini beklediğinin altını çizen Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Rusya, bunun için sorumlu tutulmalı. Sadece Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Güç Santrali üzerindeki kontrolü normalliğe ve tam güvenliğe dönüşü garanti edebilir."

Enerhodar. We have recorded from Nikopol that the Russian occupiers have started a fire on the territory of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant.



