Avrupa'nın en yoğun havalimanları

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından Avrupa'nın en yoğun havalimanları raporu yayınlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 15:21
Avrupa'nın en yoğun havalimanları
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Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayınlanan raporda Avrupa'nın en yoğun beş hava limanı belli oldu. İstanbul Havalimanı, günlük bin 280 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak birinci sırada yer aldı.

 

EUROCONTROL 13-19 Şubat dönemine ilişkin raporuna göre Avrupa'nın en yoğun beş havalimanı:

1-) İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1280 uçuş,

2-) Londra Heathrow Havalimanı, günlük ortalama bin 152 uçuş,

3-) Paris Charles de Gaulle Havalimanı bin 121 uçuş,

4-) Amsterdam Havalimanı bin 51 uçuş,

5. Madrid Havalimanı 993 uçuş.


İstanbul Havalimanı Londra paris Amsterdam madrid

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