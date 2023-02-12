THY, onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuşunu yaptı

Türk Hava Yolları'nın (THY) TK 3313 sefer sayılı uçağı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 21:06
THY, onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuşunu yaptı
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Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden dolayı hasar gören ve bugün onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı pistine, deneme amaçlı THY uçağı indi.

İstanbul'dan boş hareket eden uçağın, dönüşünü depremzedelerle yapmasının planlandığı belirtildi.


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