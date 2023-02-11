İGA: Hatay Havalimanı 24 saat içinde hizmete açılacak

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 18:27

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 18:27

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 10 ilde yıkıma neden olan depremlerde, Hatay Havalimanı da ağır hasar alarak uçuşlara kapatılmıştı.

Havalimanının onarımına yönelik çalışmalar ise bir süredir devam ediyordu. Alanda onarım çalışmalarını yürüten İGA'dan yapılan açıklamada, 3 kilometrelik pistin 35 ayrı noktasında oluşan parçalanmalar ve yarıklar sebebiyle 72 saattir aralıksız sürdürülen onarım çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

Açıklamada, Hatay Havalimanı pistinin yarından itibaren operasyon ve uçuşlara hazır hale geleceği belirtildi.