İGA: Hatay Havalimanı 24 saat içinde hizmete açılacak
İGA İstanbul Havalimanı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar gören ve kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı pisti onarım çalışmalarında sona gelindiğini duyurdu. Açıklamaya göre, havalimanı 24 saat içinde hizmete açılacak ve afet bölgesi için yaşam koridoruna dönüşecek.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 10 ilde yıkıma neden olan depremlerde, Hatay Havalimanı da ağır hasar alarak uçuşlara kapatılmıştı.
Havalimanının onarımına yönelik çalışmalar ise bir süredir devam ediyordu. Alanda onarım çalışmalarını yürüten İGA'dan yapılan açıklamada, 3 kilometrelik pistin 35 ayrı noktasında oluşan parçalanmalar ve yarıklar sebebiyle 72 saattir aralıksız sürdürülen onarım çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.
Açıklamada, Hatay Havalimanı pistinin yarından itibaren operasyon ve uçuşlara hazır hale geleceği belirtildi.
Son 1 gün. Pist hazır.— İGA Istanbul Airport (@igairport) February 11, 2023
??Hatay Havalimanı pic.twitter.com/nomOxba4wQ
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