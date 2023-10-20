Avrupa'nın göbeğinde seks işçileri ayaklandı: Belediyenin planı protesto edildi

Yayınlanma: 20.10.2023 - 09:16

Güncelleme: 20.10.2023 - 09:16

Amsterdam'daki seks işçileri, kentin dünyaca ünlü "seks turizmi" bölgesi Kırmızı Fener Mahallesi'nin (Red Light District) şehir dışındaki bir "erotik merkeze" taşınması planını protesto etti.

Kimliklerini gizlemek için maske takan düzinelerce protestocu, Belediye Binasına doğru yürüdü. Burada toplanan kalabalık, "Eğer seks işçilerinin bir suçu yoksa neden cezalandırılıyoruz?" ifadelerini içeren pankartlar taşıdı.

Belediye meclisinin, seks işçileri için 100 odaya sahip olacak erotik merkez için üç olası yer belirledi.

Kendisini "Lucie" olarak tanıtan bir seks işçisi bu fikri "büyük bir soylulaştırma projesi" olarak nitelendirerek reddetti.

Lucie, "Bu esasen De Wallen'daki kalabalıkla mücadele etmekle ilgili, ancak bu seks işçilerinin suçu değil, bu yüzden neden cezalandırılmamız gerektiğini anlamıyorum" dedi.

Eski bir seks işçisi olan ve şimdi seks işçilerinin haklarını savunan Mariska Majoor, bölgenin taşınmasına karşı protestoların 16 yıldır devam ettiğini ve Belediye'nin sürekli hedef değiştirdiğini söyledi.

Majoor, "Yetkililerin daha 2007 yılında genelevlerin bir kısmını azaltma planı vardı. O zaman bunun nedeni insan kaçakçılığı ve istismarla mücadeleydi, şimdi ise kitle turizmiyle mücadele" diye konuştu.

20 BİNDEN FAZLA İMZA TOPLANDI

20 binden fazla kişi, Kırmızı Fener Mahallesi'nin taşınmasına karşı bir dilekçe imzaladı ve bunun yerine bölgede kalabalığın daha iyi kontrol edilmesi ve özellikle geceleri daha fazla polis gözetimi yapılması çağrısında bulundu.

Şehrin güneyinde yaşayan 42 yaşındaki Cynthia Cournuejouls ise "Avrupa'nın en büyük genelevini mahallemizde istemiyoruz. Sadece istemiyoruz. Burada kalmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.