Avrupa'yı karıştıracak çarpıcı iddia: 'Kayıplar yüz binlerce değil, milyonlarca'

Polonya Silahlı Kuvvetleri eski Genelkurmay Başkanı Rajmund Andrzejczak, Ukrayna ordusunun Rus ordusu ile girdiği çatışmada verdiği kayıpların yüz binlerle değil milyonlarla ifade edilmesi gerektiğini söyledi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 19.03.2024 - 11:42
Avrupa'yı karıştıracak çarpıcı iddia: 'Kayıplar yüz binlerce değil, milyonlarca'
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Polonya Silahlı Kuvvetleri eski Genelkurmay Başkanı Rajmund Andrzejczak, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Andrzejczak, Ukrayna ordusunun Rus ordusu ile girdiği çatışmada verdiği kayıpların yüz binlerle değil milyonlarla ifade edilmesi gerektiğini söyledi.

Andrzejczak, "Ukrayna'nın gerçek kayıplarının yüz binlerle değil milyonlarla ifade edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu ülkede kaynak yok, savaşacak kimse kalmadı" ifadelerini kullandı.

"Ukraynalılar bu savaşı kaybediyor" diyen Andrzejczak, durumu "çok dramatik" olarak tanımladı.

İki yıldır Ukrayna Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Valeriy Zalujni’nin görevden alınmasını değerlendiren Andrzejczak, üst düzey rütbelilerin değişmesinin hiçbir şeyi değiştirmediğini söyledi. 

Andrzejczak, "Zalujni'nin yerine gelen General Syrsky de Zalujni ile aynı ikilemlerle karşı karşıya. Birliklerini geri çekmek ve cephe hattını düzenlemek zorunda olduğu ortaya çıktı. Zalujni'nin yaşadığı tüm sorunlar hala devam ediyor" diye konuştu.

Ukrayna güçlerinin Mart ayı sonuna kadar hava savunma füzelerinin tükenebileceği yönündeki iddialara dikkat çeken Andrzejczak, bunun "Ukrayna'ya daha etkili saldırılar, daha fazla kayıp ve Ukrayna devletinin altyapısının daha fazla unsurunun yok edilmesi" anlamına geldiğini belirtti.


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