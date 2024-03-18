Ukrayna'dan Putin'e 'tampon bölge' yanıtı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna topraklarında bir tampon bölge oluşturulabileceğine işaret etti. Ukrayna, bunun "iki ülke arasındaki savaşın tırmanacağının açık bir ilanı olduğunu" belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 17:55
Ukrayna'dan Putin'e 'tampon bölge' yanıtı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15-17 Mart'ta yapılan devlet başkanlığı seçiminin ardından dün akşam yaptığı 'zafer' konuşmasında, Ukrayna'da bir 'tampon bölge' oluşturma ihtimalinden söz etti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün basına yaptığı açıklamada, Rus bölgelerini Ukrayna'nın saldırılarından korumanın tek yolunun, bunları Ukrayna'nın atış menzilinden uzak tutacak bir tampon bölge oluşturmak olduğunu savundu.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Peskov, konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"(Ukrayna'nın) insansız hava saldırıları ve topraklarımıza saldırıları bağlamında düşünüldüğünde; kamu tesisleri ve konutları güvenceye almak için önlemler alınmalı. Bunlar, yalnızca bir tür tampon bölge oluşturularak güvenceye alınabilir; bu sayece düşmanın saldırmak için kullandığı tüm araçlar menzil dışı olsun"

UKRAYNA: SAVAŞIN TIRMANACAĞININ AÇIK BİR İLANI

Devlet Başkanı Putin, 17 Mart Pazar akşamı seçimin ilk sonuçlarının basına yansımasının ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'da olası bir 'tampon bölge' planına ilişkin olarak, "Bugün meydana gelen trajik olayları aklımızda tuttuğumuzda, bir noktada, bunu uygun gördüğümüzde, bugün Kiev rejiminin kontrolü altında olan topraklarda belli bir 'sıhhi bölge' oluşturmak durumunda kalabiliriz" ifadelerini kullanmıştı. Putin, detaylı bilgi vermeden yaptığı açıklamada, söz konusu bölgenin 'yabancı yapımı silahların Rus topraklarına saldırılarını durduracak kadar büyük olması gerekebileceğine' işaret etmişti.

Putin ve Kremlin'in bu açıklamalarına Ukrayna'dan yanıt geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Yardımcısı Mykhailo Podolyak, bugün Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Putin'in sözlerinin 'iki ülke arasındaki savaşın tırmanacağının açık bir ilanı olduğunu' söyledi. Podolyak, "Bu, savaşın sadece tırmanacağının doğrudan, açık bir ifadesi" dedi. 


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