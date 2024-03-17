Rusya'dan ABD'ye Ukrayna'da darbe

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna’ya ait ABD yapımı 3 Patriot hava savunma sistemini imha ettiklerini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 13:39
Rusya'dan ABD'ye Ukrayna'da darbe
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’daki çatışmalara katılan Müşterek Kuvvetler Birliği'nde denetlemelerde bulundu. Şoygu, komutanlardan “özel bir askeri operasyon” bölgesindeki mevcut durumla ilgili bilgi aldı.

Rus Müşterek Kuvvetler Birliği Komutanı Aleksey Kim, yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılar sonucu Ukrayna ordusunun hem ekipman hem de insan gücü açısından önemli kayıplar yaşadığını Şoygu'ya rapor etti.

Kim, sadece geçen hafta keşif ve saldırı sistemlerinin etkin çalışması sonucu 3 Amerikan Patriot kompleksi, bir Vampir çok namlulu roketatar sistemi, 10’dan fazla yabancı üretimi topçu sistemi, cephanelik ve yakıt depolarının imha edildiğini bildirdi.

Ayrıca Kim, Ukraynalı nasyonalist oluşum Kraken’in yerleşim noktasına düzenlenen saldırılarda yaklaşık 300 savaşçının öldüğünü belirtti.


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