Avrupa'yı Yenile Grubu’ndan İmamoğlu'na destek

Avrupa Parlamentosu'nda yer alan Avrupa'yı Yenile Grubu, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "derhal serbest bırakılması" çağrısında bulundu.

Avrupa'yı Yenile Grubu’ndan İmamoğlu'na destek
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 29.03.2025 - 11:14

Avrupa Parlamentosu'nda yer alan Avrupa'yı Yenile Grubu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasına tepki gösterdi.

Grup, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'deki protestolardan bir kareye yer vererek “Sayın Erdoğan, demokrasiye yönelik bu saldırıyı durdurun” ifadelerinin yer aldığı bir görsel paylaştı.

 

Grup, "Türkiye'de demokrasi, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü için ayağa kalkan Türk halkını desteklediklerini" kaydetti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen siyasi grup, şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu'nu derhal serbest bırakması ve siyasi muhalefeti sistematik olarak hedef almaktan vazgeçmesi çağrısında bulunuyoruz."


Etiketler: #Avrupa Parlamentosu #Ekrem İmamoğlu

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