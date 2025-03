Avrupa'yı Yenile Grubu’ndan İmamoğlu'na destek

Avrupa Parlamentosu'nda yer alan Avrupa'yı Yenile Grubu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasına tepki gösterdi.

Grup, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'deki protestolardan bir kareye yer vererek “Sayın Erdoğan, demokrasiye yönelik bu saldırıyı durdurun” ifadelerinin yer aldığı bir görsel paylaştı.

We support the Turkish people standing up for democracy, freedom of expression and freedom of press in Turkey ?? ????



We call on President Erdogan to immediately release Ekrem İmamoğlu and stop systematically targeting political opposition. pic.twitter.com/Og9e9k1zkp