Avrupa'yı Yenile Grubu’ndan İmamoğlu'na destek
Avrupa Parlamentosu'nda yer alan Avrupa'yı Yenile Grubu, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "derhal serbest bırakılması" çağrısında bulundu.
Avrupa Parlamentosu'nda yer alan Avrupa'yı Yenile Grubu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasına tepki gösterdi.
Grup, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'deki protestolardan bir kareye yer vererek “Sayın Erdoğan, demokrasiye yönelik bu saldırıyı durdurun” ifadelerinin yer aldığı bir görsel paylaştı.
We support the Turkish people standing up for democracy, freedom of expression and freedom of press in Turkey ?? ????— Renew Europe (@RenewEurope) March 28, 2025
We call on President Erdogan to immediately release Ekrem İmamoğlu and stop systematically targeting political opposition. pic.twitter.com/Og9e9k1zkp
Grup, "Türkiye'de demokrasi, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü için ayağa kalkan Türk halkını desteklediklerini" kaydetti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen siyasi grup, şunları kaydetti:
"Ekrem İmamoğlu'nu derhal serbest bırakması ve siyasi muhalefeti sistematik olarak hedef almaktan vazgeçmesi çağrısında bulunuyoruz."
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