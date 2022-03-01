Fabrika ihbar edildi, kaçak çalışan 15 işçi yakalandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki bir metal fabrikasında izinleri bulunmamasına rağmen çalıştırılan 15 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

AA
01 Mart 2022 Salı, 16:21
Fabrika ihbar edildi, kaçak çalışan 15 işçi yakalandı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyü sınırları içinde faaliyet gösteren bir metal fabrikasında kaçak işçi çalıştırıldığı ihbarını alan Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, fabrikaya operasyon düzenledi.

Operasyonda çalışma izni bulunmayan 12'si Afganistan, 2'si Suriye ve 1'i Özbekistan uyruklu olmak üzere 15 kişi yakalandı.

Jandarma ekiplerince iş yeri sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Yakalanan yabancı uyruklulara kişi başı 6 bin 464 lira cezai işlem uygulandı.


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