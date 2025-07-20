Avustralya’dan, Ukrayna’ya Abrams tankı desteği

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Ukrayna’ya gönderilen 49 tankın büyük kısmının teslim edildiğini, kalanlarının ise önümüzdeki aylarda sevk edileceğini söyledi.

Bakan Marles, yaptığı açıklamada, “M1A1 Abrams tankları, Rusya’nın yasa dışı ve ahlaki olmayan işgaline karşı Ukrayna’nın verdiği mücadelede önemli bir katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Avustralya, savaşın başladığı Şubat 2022’den bu yana Ukrayna’ya askeri mühimmat, savunma ekipmanları ve insani yardım sağlamayı sürdürüyor. Canberra yönetimi, bugüne kadar Ukrayna’ya toplamda 980 milyon dolar değerinde destek sağladı.

Bu yardımlar sayesinde Avustralya, NATO üyesi olmamasına rağmen Ukrayna’ya en fazla destek veren ülkeler arasında yer alıyor.

Askeri yardımların yanı sıra Avustralya, Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımlar uygulamayı sürdürüyor. Bu kapsamda, alümina ve alüminyum cevheri (boksit dahil) ihracatı yasaklandı. Ayrıca, yaklaşık bin Rus kişi ve kuruluşa da yaptırım uygulanıyor.

Avustralya’daki merkez sol İşçi Partisi (Labor Party) hükümeti, bu yıl yaptığı açıklamada Rusya’yı açıkça "saldırgan taraf" ilan etti. Hükümet, savaşın Ukrayna’nın koşullarıyla sona erdirilmesi gerektiği görüşünü savunuyor.