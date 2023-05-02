Avustralya elektronik sigarayı yasaklıyor: 'Kamu sağlığına tehdit'

Yayınlanma: 02.05.2023 - 11:31

Güncelleme: 02.05.2023 - 11:31

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Avustralya keyif amaçlı elektronik sigarayı yasaklayacak. Elektronik sigaralar için asgari kalite standartları getirilecek ve bu ürünler sadece eczanelerde satılabilecek.

Ülkede halen nikotin içeren elektronik sigaralar reçeteyle alınabiliyor. Ancak bu sigaralarla ilgili yasal mevzuatın yetersiz olduğu belirtiliyor. Ayrıca ülkede büyük bir elektronik sigara karaborsası var.

Avustralya Sağlık Bakanı Mark Butler, bu ürünlerin ülkesinde yeni nesil bir nikotin bağımlılığı yaratığını söyledi.

E-sigara da olarak bilinen elektronik sigaralarda, içinde nikotin, çeşitli aroma ve katkı maddeleri olan bir sıvı, ısıtılarak solunabilecek bir buhar haline getiriliyor. Bu buhar, nefesle çekilerek akciğerlere ulaşıyor.

Elektronik sigaralar, genelde sigarayı bırakmaya yardımcı araçlar olarak kabul ediliyor.

Ancak Avustralya'da elektronik sigaraların özellikle gençler arasında hızla yaygınlaşması kaygı uyandırıyor.

Butler, bu sigaralarla ilgili yeni düzenlemeleri açıklarken "Büyük sigara şirketleri tıpkı sigarada yaptıkları gibi, ışıltılı paketleri ve tatlı aromalarla yeni bir nikotin bir bağımlılığı yarattı. Bizi kandırdılar" dedi.

Elektronik sigaralar, tütün içermediği için normal sigaralara göre daha güvenli kabul ediliyor. Hatta İngiltere'de devlet, sigarayı bırakmak isteyenlere bunları ücretsiz veriyor.

Fakat uzmanlar, elektronik sigaraların risksiz olmadığına dikkat çekiyor. Çoğu, kimyasallar içeren bu sigaraların uzun vadeli etkileri bilinmiyor.

Avustralya hükümeti, bu sigaraların kamu sağlığı için tehdit oluşturduğunu; özelliklede de daha önce sigara içmemiş gençlerin risk altında olduğunu söylüyor.

Araştırmalar, ülkede 14-17 yaş grubundaki insanlardan altıda birinin elektronik sigara kullandığına işaret ediyor. 18-24 yaş grubunda ise her dört kişiden biri elektronik sigara kullanıyor.

52 yaşındaki Butler "Benim yaşımda olanlar arasında ise 70 kişiden sadece biri elektronik sigara kullanıyor" dedi.

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Bakan Butler, özellikle çocukları hedef alan bu ürünlerin dükkanlarda şeker ve çikolatalarla yan yana satıldığını söyledi.

Butler, elektronik sigara kullanımının liselerde bir numaralı "davranış sorunu" haline geldiğine dikkat çekti.

Avustralya medyasında bazı okulların tuvaletlerine duman dedektörleri konulduğu haberleri yer almıştı.

Avustralya dünyada sigarayla ilgili en katı kuralların uygulandığı ülkelerden biri. Yeni düzenlemeler tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklanmasını, reçeteyle satılanlar dışındaki elektronik sigaraların ithalatının durdurulmasını öngörüyor.

Bununla birlikte "tedavi amaçlı meşru elektronik sigaralar için" reçete alınması kolaylaştırılacak. Yasağın yürürlüğe giriş takvimi ileri bir tarihte açıklanacak.

Daha önce Singapur ve Tayland gibi bazı ülkeler elektronik sigaraları yasaklamıştı.