'Dumansız tütün ürünleri sigara kadar tehlikeli'

Yayınlanma: 30.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 30.04.2023 - 07:00

Nargile ve elektronik sigara gibi ürünlerin masum olduğu iddialarının tamamen amaçlı ve yanıltıcı olduğunu ifade eden Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Fadime Tülücü, “Son yıllarda artış gösteren nargile kullanımı da bütün diğer tütün ürünleri gibi zararlı olmakla kalmayıp, ayrıca tüberküloz, hepatit gibi hastalıkların bulaşması için risk oluşturuyor" dedi, yurttaşlara uyarılarda bulundu.

Tülücü, "Tütün endüstrisi tarafından, sigarayı bıraktırma özelliğine sahip olduğu iddiaları ile piyasaya sunulan elektronik sigara ve dumansız tütün ürünleri de sigaraya eşdeğer birer tehlike oluşturuyor" diye konuştu.

SİGARAYI DENEYEN HER 5 KİŞİDEN 3’Ü BAĞIMLI OLUYOR

Sigarayı deneyen her 5 kişiden 3’ünün bağımlı olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Fadime Tülücü, “Tütün endüstrisi, gençleri hedef alıyor. Genç nesil tütün ile mücadele bilincine hakim bir şekilde yetiştirilmeli. Anaokulundan başlayarak; çocuk, genç ve yetişkin yaş gruplarına özgü eğitim programları ile tütün ürünü kullanımının engellenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

"SİGARAYI BIRAKMAK MÜMKÜN"

Sigarayı bırakmada zorlu bir süreci göze almanın ve sağlık kuruluşlarından destek talep etmenin gerekliliğine dikkat çeken Uzm. Dr. Fadime Tülücü, “Sevdiklerinize bir iyilik yapın ve sigarayı bırakın. Elbette sigarayı bırakmak zor ve ciddi bir iştir. Ama asla imkansız değildir” ifadelerini kullandı.