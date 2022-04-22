Avustralya hükümetinin yeni yaptırımlarının hedefinde Putin ve Lavrov'un çocukları var

22 Nisan 2022 Cuma, 18:35

Rusya'ya yönelik yaptırımların çapı genişlemeye devam ederken Rus yetkililerin aileleri de yaptırımlardan payını alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 27 Şubat'ta Avustralya'nın yaptırım listesine eklenmişti. Sydney hükümeti yaptığı son açıklama ile yaptırımlara her iki liderin çocuklarının da eklendiğini duyurdu. Açıklamada 'Putin'in iki kızının' isimleri verilmedi, ancak Rusya Devlet Başkanı’nın iki yetişkin kızı olduğu biliniyor.

Putin'in kızları Katerina Tikhonova (solda) ve Maria Vorontsova

Avustralya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada yeni yaptırımların, "Putin'e destek sağlayan 144 Rus senatörü de kapsayacağı" belirtildi. Böylelikle Avusturalya tarafından yaptırıma tabi tutulan Rusya kökenli insan sayısı 750’yi aştı

14 KURULUŞA MALİ YAPTIRIM

Dışişleri Bakanı Marisa Payne, Avustralya'nın "Ukrayna'daki haksız ve sebepsiz saldırganlığın" sorumluluğunu taşıyanlara yaptırımların devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Sydney hükümeti geçen hafta, kamyon üreticisi Kamaz ve nakliye şirketi Sevmash'ın yanı sıra savunmayla ilgili kuruluşlar da dahil olmak üzere 'Rusya merkezli 14 kuruluşa' mali yaptırım uyguladı.