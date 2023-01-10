Avustralya'da bir papağan, hırsızları korkutmasıyla 'kahraman' ilan edildi

Yayınlanma: 10.01.2023 - 12:19

Güncelleme: 10.01.2023 - 12:19

Avustralya'nın Melbourne kentinde bir evde yaşayan Versace adlı bir papağanın, eve gelen hırsızlara bağırarak evden uzaklaştırdığı öğrenildi.

Hırsızlar, eve griebilmek için pencereyi kırdıklarında karşılarında çığlık atan bir papağan ile karşılaştı.

Gece yarısından hemen önce eve girmeye çalışan hırsızlar, 3 yaşındaki papağanın çığlıkları arasında korkarak evden uzaklaştılar.

Yılbaşı gecesini dışarıda geçiren ev sakinleri, eve geldiklerinde kırılmış camı görünce güvenlik kameralarını kontrol ederek, Versace'nin "bir kahraman gibi hırsızları kovaladığını" gördüler.

"EN İYİ BEKÇİ KÖPEĞİ"



Ev sahibi Aleksandra Kavanagh, "Aldığımız en iyi bekçi 'köpeği'... Bir bekçi köpeğinden daha iyi. Eve gelince sonunda çığlık atmayı kesti ve ben de onu uzun süre öptüm" dedi.

Kavanagh, papağan Versace'nin çok korktuğunu, onu ödüllendirdiğini belirterek, "Ara sıra küçük bir ikram olarak biraz tavuk ve patates kızartmasına hayır demiyor. Ona yepyeni oyuncaklar almayı planlıyorum" diye konuştu.