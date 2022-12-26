Avustralyalı futbolcu, Messi'den aldığı 1000. maç formasını kaybetti
Arjantinli yıldız Messi'den 1000. maç formasını alan Avustralyalı futbolcu Cameron, futbol tarihinin müzelere layık parçasını kaybettiğini itiraf etti.
Arjantin, bu ayın başında Dünya Kupası son 16 turunda Avustralya'yı 2-1 yendi ve Messi ilk yarıda müthiş bir gol kaydetti. Ancak bunun da ötesinde, bu maç Messi'nin kariyerindeki 1000. maçıydı.
Avustralyalı genç oyuncu Cameron Devlin ise Dünya Kupası sırasında bir dakika bile sahaya çıkmadı, ancak Avustralya ilk 16'dan elenmesine rağmen stattan, "Maçın Adamı" ödülünü alan ünlü yıldız Lionel Messi'nin 1000. maç forması ile ayrıldı.
"DÜRÜST OLMAK GEREKİRSE"
Ancak Devlin basına demecinde, Messi'nin eşsiz hatırasını kaybetmiş olabileceğini itiraf etti.
Sky Sports'a konuşan Devlin, "Dürüst olmak gerekirse nerede olduğunu bile bilmiyorum. En son ailemin evindeydi ve şu an nerede olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok" dedi.
"NEDEN OLMASIN" DEDİM
Devlin, formayı aldığı ana ilişkin olarak da "Sahaya çıktım, önce tüm çocukları teselli ettim, sonra da Messi'nin elini sıktım ve şansımı denedim. O da bana, 'İçeride görüşürüz' dedi ve olaylar gelişti..."
Devlin, sözlerine şöyle devam etti: "Kesinlikle çocuklardan birinin bu fırsata sahip olmasını istedim ama kimse bunu değerlendirmedi, ben de neden olmasın diye düşündüm."
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