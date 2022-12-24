'Asyalı El Chapo' olarak da bilinen Tse Chi Lop, Avustralya'ya iade edildi

24 Aralık 2022 Cumartesi, 12:11

"Asyalı El Chapo" olarak adlandırılan bir uyuşturucu baronu Tse Chi Lop'un, yargılanmak üzere Avustralya'ya iade edildiği ve ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Daily Star'ın haberine göre Avustralya Federal Polisi (AFP), Tse'nin dün Avustralya'ya elleri kelepçeli ve etrafı polis tarafından sarılmış bir şekilde ulaştığını gösteren görüntüleri paylaştı.

AFP Komiser Yardımcısı Krissy Barrett, "AFP tarafından bugün ve bu yılın Haziran ayında suçlanan kişilerin Avustralya içinde ticari miktarlarda metamfetamin ticareti yapmak üzere komplo kurduklarını düşünüyoruz. Müfettişlerin ve AFP'nin uluslararası ağının sıkı çalışması, suç işlediği iddia edilen bu kişilerin Avustralya'da suçlanmasını ve adalet sistemiyle yüzleşmesini sağladı" dedi.

Fotoğraf: AFP

Tse, dün Melbourne Sulh Ceza Mahkemesi'nde "ticari miktarlarda kontrollü uyuşturucu ticareti yapmak için komplo kurma suçlamasıyla" karşı karşıya kaldı.

Çin doğumlu 59 yaşındaki Tse Chi Lop'un, uluslararası bir suç örgütü olan Sam Gor'un arkasındaki isim olduğu iddia ediliyor.

Fotoğraf: AFP

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'ne (UNODC) göre, Tsei'nin, örgütteki kişisel payı her yıl 7 milyar ila 14 milyar sterlin arasında bir değere sahipti.

Tse, 22 Ocak 2021'de Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda, Tayvan'dan Kanada'ya giderken bir mola sırasında tutuklandı.

Hollanda mahkemesi, Tse'nin Temmuz 2021'de Avustralya'ya iadesini onayladı.