Avustralya'da Covid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 3'e çıktı

29 Kasım 2021 Pazartesi, 07:05

NT Sağlık Bakanı Natasha Fyles, 25 Kasım'da Güney Afrika'nın Johannesburg kentinden Darwin kentine hava yoluyla gelen erkek yolcuya yapılan testlerde, Covid-19'un Omicron varyantının tespit edildiğini açıkladı.

Kimliği açıklanmayan erkek yolcunun, Ulusal Direnç Merkezi'nde karantinaya alındığını belirten Bakan Fyles, "Toplumda virüs yayan başka biri olabilir veya farkında olmadığımız başka bir vaka da olabilir. Belirtileriniz varsa lütfen bir test yaptırın, bu gerçekten çok önemli" dedi.

Dün Güney Afrika'dan Sydney'e gelen iki yolcuda Covid-19'un Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından NT'de kaydedilen yeni vakayla birlikte Avustralya'da Omicron varyantına yakalananların sayısı 3 oldu.

DÖRDÜNCÜ VAKA SYDNEY'DE ÇIKABİLİR

Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Başbakanı Dominic Perrottet, Güney Afrika'dan eyalete gelen ve Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin Omicron varyantına yakalanmış olabileceğini bildirdi.

Covid-19'un Omicron varyantının yaygın olduğu 9 Güney Afrika ülkesinden NSW'ye son günlerde 141 kişinin geldiğini açıklayan Başbakan Perrottet, gelenlerin tamamının 14 gün boyunca otel karantinasına gönderildiğini söyledi.

Eyalette dün kaydedilen iki Omicron vakasının ardından üçüncü kişiye yapılan test sonuçlarını beklediklerini Perrottet, şu aşamada eyalet sınırlarının kapanmasına gerek olmadığını sözlerine ekledi.

Avustralya hükümeti, Omicron varyantının görüldüğü Güney Afrika, Namibya, Zimbabve, Botsvana, Lesoto, Esvatini, Seyşeller, Malavi ve Mozambik'ten geleceklere sınırlarını kapatmıştı.

AVUSTRALYA'DA COVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 1997'YE ÇIKTI

İlk Covid-19 vakasının 25 Ocak 2020'de kaydedildiği Avustralya'da, bugüne kadar 209 bin 145 kişi virüse yakalanırken, son 24 saatte 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki can kaybı 1997'ye çıktı.

Halen 14 bin 266 aktif vakanın bulunduğu Avustralya'da, 75'i yoğun bakımda olmak üzere 512 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

YENİ ZELANDA'DA 185 COVİD-19 VAKASI KAYDEDİLDİ

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 3'ü yurt dışından ülkeye dönenler olmak üzere 185 kişiye daha Covid-19 teşhisi konuldu.

Sağlık Bakanlığı, ülkede 5 bin 756 aktif vakadan, 10'u yoğun bakımda olmak üzere 93 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu açıkladı.

Virüsün ilk kaydedildiği günden bu yana 11 bin 444 kişinin Covid-19'a yakalandığı Yeni Zelanda'da, 43 kişi hayatını kaybetti.