Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki faaliyetler tamamen durduruldu

11 Eylül 2022 Pazar, 09:03

Reuters'ın haberine göre, santralden sorumlu devlet kurumu Energoatom, Ukrayna'da Rusya'nın elindeki Zaporizya Nükleer Santrali'ndeki operayonların tamamen durduğunu açıkladı.

Kurum, santralin altıncı ünitesinin elektrik şebekesinin bağlantısını kestiğini duyurdu.

MACRON VE ZELENSKI, SANTRALİN DURUMUNU GÖRÜŞMÜŞTÜ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, önceki gün telefon görüşmesinde Zaporijya Nükleer Santralinin durumunu ele almıştı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, iki liderin Zaporijya Nükleer Santralinin durumunu ele aldıkları ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının çalışmalarını desteklediklerini ifade etikleri aktarılmıştı.

Macron ve Zelenski, nükleer tesislerin emniyeti ve güvenliğini garanti etmek için Rus güçlerinin çekilmesi konusunda mutabık kalmıştı.

Açıklamada, Macron'un, Zelenski'den savaşın gidişatı ve Ukrayna'nın ihtiyaçları hakkında bilgi aldığı belirtilmişti.