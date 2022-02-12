Avustralya'da kruvaziyer gemileri birkaç ay içinde yeniden faaliyete geçecek

12 Şubat 2022 Cumartesi, 18:48

Cuma günü federal hükümet, Mart 2020'den bu yana süren ve 100'den fazla yolcu taşıyabilen uluslararası kruvaziyer gemilerinin Avustralya sularından yasaklandığı insan biyogüvenlik dönemini 17 Nisan'a kadar uzattı.

Bununla birlikte Hunt, eyalet ve bölge hükümetlerinin uygun güvenlik protokolleriyle "hazır olmalarını sağlamaları" durumunda kruvaziyer gemilerindeki kısıtlamaların daha erken kaldırılabileceğini söyledi.

"PROTOKOLLERİ BEKLEMEK ZORUNDAYIZ"

Hunt Cuma öğleden sonra gazetecilere verdiği demeçte, "Bu, Avustralya'nın normale döndüğünün önemli bir işareti" diye konuştu ve ekledi:

"Eyaletler ve bölgelerle çalışmalar önemli ölçüde ilerledi, hazır olduklarından emin olmak, bunu yapabilecek konumda olduklarını hissetmek onlara bağlı olacak."

"Şu anda tek tek eyaletler ve bölgeler tarafından protokollerin kabul edilmesini ve geliştirilmesini beklemek durumundayız."

Kruvaziyer gemilerine seyir yasağı, Ruby Princess gemisinde bulunan 2.700 yolcunun koronavirüs için test edilmeden 19 Mart 2020'de Sidney'de karaya çıkmasına izin verilmesinin ardından getirilmişti.

Gemi, pandeminin ilk aylarında Avustralya'nın en büyük Kovid-19 salgınına sebep olmuştu ve bu salgında 900'den fazla enfeksiyon gerçekleşmiş ve 28 kişi de hayatını kaybetmişti.

ENDÜSTRİ KARAR SÜRECİNDEN RAHATSIZ

Hunt'ın Cuma günkü duyurusu, Cruise Lines Uluslararası Birliği (CLIA) tarafından memnuniyetle karşılandı. 5,2 milyar Avustralya doları (3,7 milyar ABD doları) değerindeki endüstrinin temsilcileri, 21 Şubat'ta hükümetin uluslararası sınırı turistlere açma kararının dışında bırakılmalarından duydukları öfkeyi dile getirmişti.

CLIA Genel Müdürü Joel Katz, "Avustralya'da kruvaziyer turizminin dikkatli ve sorumlu bir şekilde canlanmasına başlayabilmemiz için hükümetlerin endüstri protokollerini mümkün olan en kısa sürede imzalamasına ihtiyacımız var" diye konuştu.

Avustralya'da Cumartesi sabahı 20.000'den fazla yeni koronavirüs enfeksiyonu ve Yeni Güney Galler'de 32, Victoria'da 19 ve Queensland'de 13 olmak üzere toplam 64 ölüm bildirildi.