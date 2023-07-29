Avustralya'da askeri helikopter düştü

Yayınlanma: 29.07.2023 - 11:34

Güncelleme: 29.07.2023 - 11:34

Avustralya’nın Queensland eyaletinde gerçekleştirilen Avustralya ve ABD’nin yanı sıra Japonya, Fransa, Almanya ve Güney Kore’den askeri birliklerin de yer aldığı Talisman Sabre Tatbikatı sırasında uçuş yapan Avustralya’ya ait askeri helikopter düştü.

Queensland’e bağlı Lindamen Adası açıklarında Avustralya ve ABD orduları arasında gece yapılan eğitim tatbikatı sırasında düştüğü açıklanan helikopterin enkazı yapılan arama çalışmaları sonucunda Hamilton Adası yakınlarında bulunurken 4 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

“KORKUNÇ BİR AN”

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, bu sabah yaptığı basın toplantısında, arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını söyleyerek, “Helikopterdeki 4 hava mürettebatı henüz bulunamadı” dedi.

MRH- 90 Taipan helikopterinin yerel saatle 22.30 sıralarında düştüğünü ifade eden Marles, “Umutlarımız ve düşüncelerimiz, uçak mürettebatı ve aileleri ile birlikte. Gün boyunca daha iyi haberler almayı umuyoruz. İlerleyen saatlerde çok daha fazla detaylı bilgi olacaktır” açıklamasını yaptı.

Aynı basın toplantısında konuşan Savunma Kuvvetleri Komutanı Angus Campbell, kazayı “korkunç bir an” olarak tanımlayarak, “Şu anda odak noktamız çalışanlarımızı bulmak ve aileleri ile ekibimizin geri kalanına destek olmak” ifadelerini kullandı.

Campbell, arama kurtarma çalışmalarına katılan sivil kuruluşlara, polis ve Avustralya halkına teşekkür ederken, “ABD’li müttefiklerimiz tarafından sağlanan desteğe de minnettarım” dedi.

TATBİKATA ARA VERİLDİ

Bu hafta itibarıyla ikinci haftasına giren ve büyük ölçekli lojistik, kara muharebesi, amfibi inişler ve hava operasyonlarının denendiği Talisman Sabre Tatbikatı’nın 4 Ağustos’ta bitmesi planlanıyordu. Savunma Yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, tatbikata ara verildiği duyuruldu.