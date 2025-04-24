Avustralya’da yüzlerce koala helikopterden vurularak öldürüldü

Yayınlanma: 24.04.2025 - 13:49

Güncelleme: 24.04.2025 - 13:49

Avustralya’nın Victoria eyaletinde, Budj Bim Ulusal Parkı’nda helikopterlerle gerçekleştirilen bir operasyon kapsamında yaklaşık 700 koalanın öldürülmesi, kamuoyunda sert tepkilere neden oldu.

Yetkililer, bu adımı “merhametli ötenazi” olarak tanımlasa da, hayvan hakları savunucuları ve çevreci gruplar, yöntemin acımasız ve etik dışı olduğunu savunuyor.

Nisan ayı başında başlatılan operasyon, geçtiğimiz aylarda 2 bin hektardan fazla alanı kül eden orman yangınlarının ardından gerçekleştirildi. Yangında yüzlerce koala yaralanmış, susuz kalmış ve doğal yaşam alanlarını kaybetmişti.

Victoria hükümeti, hayvanların daha fazla acı çekmesini önlemek amacıyla veteriner tavsiyesiyle harekete geçtiklerini savunarak, helikopterlerden keskin nişancılarla yapılan müdahalenin, "zor ama gerekli" bir karar olduğunu duyurdu.

YÖNTEM TEPKİ TOPLADI: “İLK KEZ UYGULANIYOR”

Ancak, koalaların helikopterden vurularak öldürülmesi Avustralya’da bir ilk. “Friends of the Earth Melbourne” adlı çevre örgütü, yöntemin sadece son çare olarak düşünülmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu uygulama etik açıdan çok ciddi soru işaretleri barındırıyor. Bağımsız gözlemcilerin sahaya erişimine izin verilmeli, süreç şeffaflaştırılmalı.”

Hayvan hakları örgütü Koala Alliance ise, ağaçlardaki anneleri vurulan yavru koalaların geride kaldığını ve açlık ya da soğuk nedeniyle hayatlarını kaybedebileceklerini belirterek sert tepki gösterdi:

“Eğer anneler ağaçlardan vurulduysa, yavrular yalnız kaldı demektir. Bu kabul edilemez, acımasızca bir uygulama.”

BAĞIMSIZ İNCELEME ÇAĞRISI

Yaşananların ardından, birçok sivil toplum kuruluşu ve çevre aktivisti, uygulamanın durdurulması ve bağımsız bir inceleme başlatılması çağrısında bulundu.

Uzmanlar, daha insancıl ve kontrollü yöntemlerle müdahale edilmesi gerektiğini vurguluyor.