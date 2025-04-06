Avustralya'dan, İsrail'e bağımsız soruşturma çağrısı

Yayınlanma: 06.04.2025 - 13:19

Güncelleme: 06.04.2025 - 13:19

Avustralya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze'de insani yardım çalışanlarının öldürülmesinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma yürütülmesi yerinde olacaktır. Sorumlular hesap vermelidir" ifadesine yer verildi.

Ülkedeki Filistin destekçileri ise, İsrail'in 15 insani yardım ve sağlık çalışanını öldürmesine "geç ve yetersiz" tepki vermesi nedeniyle hükümete tepki göstererek, protesto düzenledi.

Aktivist Mariam Tomahy, "Bu çok geç bir yanıt ve hükümetimizden çok daha fazlasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Filistin Kızılayı'ndan 23 Mart'ta yapılan açıklamada, Refah'taki saldırıda yaralananları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulansın ve içindeki ekiplerin, İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığı ve bazı sağlık görevlilerinin saldırıda yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi de aynı gün Filistin Kızılayı bünyesindeki sağlık görevlilerini kurtarmak için göreve çıkan ekipleriyle bağlantıyı kaybetmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Refah'ta hedef alınan ve cansız bedenlerine ulaşılan kişilerden bazılarının ellerinin bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış ve derin bir çukura gömülmüş vaziyette bulunduğu belirtilmişti.

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nin Refah kentine 23 Mart'ta düzenlediği saldırıda yaralananları kurtarmak için bölgeye gelen ambulans ile itfaiye aracını hedef aldığını itiraf etmişti.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher ise yaptığı açıklamada, İsrail tarafından öldürülen ve Gazze'de araçlarının yanında cansız bedenleri bulunan 15 sağlık ve insani yardım çalışanı için "hesap verilmesini ve adaletin tecelli etmesini" istemişti.

İsrail ordusu, saldırıya uğrayan araçların ışıkları kapalı halde ve "şüpheli şekilde" yaklaştığını açıklamıştı.

New York Times hayatını kaybeden bir sağlık görevlisinin cep telefonundan ulaştığı videoyu dün yayınlamıştı. Görüntülerde, araçların tepe lambalarının yandığı görülmüştü.