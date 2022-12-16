Avustralya'da 'zehirli ıspanaklar' halüsinasyona neden oldu
Avustralya'nın başkenti Sidney'de zehirli ıspanaklar, 9 kişide ciddi hastalık ve halüsinasyonlara yol açtı.
BBC'nin haberine göre, ABD merkezli büyük market zinciri Costco'dan Riviera Farms etiketli ıspanak satın alıp tüketen 9 kişi, hastaneye kaldırıldı.
'KENEVİR' KARIŞTI İDDİASI
Sağlık yetkilileri hastaların halüsinasyon, kalp çarpıntısı ve görmede bulanıklık belirtileri gösterdiğini bildirdi. Riviera Farms yetkilileri, ıspanağa kenevir otlarının karışmış olabileceğini ancak bunların başka hiçbir ürüne karışmadığını vurguladı.
CAN KAYBI YOK
New South Wales Sağlık Bakanlığı (NSW), hastaneye kaldırılan kişilerde can kaybı yaşanmadığını kaydetti. Bakanlık, markanın son kullanma tarihi 16 Aralık olan paketli ıspanakların tüketilmesinin güvenli olmadığını duyurdu.
Ispanağı yedikten sonra olağan dışı belirti gösterenlerin, derhal hastaneye başvurması istendi. Riviera Farms sözcüsü, olayla ilgili derhal harekete geçtiklerini ve marketlerdeki ıspanakların raftan kaldırılacağını ifade etti.
NSW, halihazırda etkilenenlerin Sidney'den olduğunu, diğer eyaletlerdeki yetkilileri de uyardıklarını belirtti.
Video Haberler
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
- İstanbullu iradesine sahip çıktı
- Yusuf Ziya Gümüşel'in ilk ifadeleri ortaya çıktı!
- İmamoğlu davasında savcı istinafa gidecek
- İmamoğlu'ndan tarihi buluşmada ilk açıklama
- Özgenç, Erdoğan'dan beklentisini açıkladı
- İmamoğlu sessizliğini bozdu!
- 12 gün sonra tutuklandılar!
- Demirtaş'tan İmamoğlu'na mesaj: 'Yine de geç değil...'
- Yurttaşlar, Saraçhane'de tek yürek oldu