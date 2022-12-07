Avustralyalı kasaba sakinleri takvim için soyundu

32 yaşındaki Jaffrey, komşularının çıplak takvim için poz verdiğini öğrenince "şaşkına döndüğünü" söyledi.

Jaffrey, "Bize gösterilen toplum desteği karşısında kendimi çok mahcup ve şaşkın hissediyorum. Bizi bu kadar önemseyen bir topluluğun parçası olmak çok güzel bir şey ama bunu kelimelerle ifade etmek çok zor" dedi.