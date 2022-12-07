Avustralyalı kasaba sakinleri takvim için soyundu
Avustralya'da, kanser hastası kadın için çıplak takvim yayımladılar.
Yeni Güney Galler eyaletindeki Crookwell kasabası sakinleri, kanseri nükseden kasaba sakini Ally Jaffrey'in tedavisine para toplamak amacıyla takvim için soyundu.
DailyStar'ın haberine göre, miyelofibrozis türü kanser hastası Jaffrey'e, 80 kez kan nakli gerçekleştirildi.
32 yaşındaki Jaffrey, komşularının çıplak takvim için poz verdiğini öğrenince "şaşkına döndüğünü" söyledi.
Jaffrey, "Bize gösterilen toplum desteği karşısında kendimi çok mahcup ve şaşkın hissediyorum. Bizi bu kadar önemseyen bir topluluğun parçası olmak çok güzel bir şey ama bunu kelimelerle ifade etmek çok zor" dedi.
Takvim, yerel bir fotoğrafçının yardımıyla dört hafta içinde tasarlandı, çekildi ve basıldı.
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