Avustralya'dan Solomon Adaları açıklaması: Askeri üs kurulmasına izin vermeyeceğinden eminiz

14 Temmuz 2022 Perşembe, 12:23

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Solomon Adaları ve Çin arasında imzalanan güvenlik anlaşması ile Çin'in gelecek süreçte ülkede askeri üs kurmasına izin verebilme ihtimali Avustralyalı yetkilileri endişelendiriyor.

Anthony Albanese, söz konusu ihtimal sorusunu yanıtlayarak, "bunun gerçekleşmeyeceğinden çok emin" olduğunu ifade etti.

'ASKERİ ÜS KURULMASI KİMSENİN ÇIKARINA OLMAZ'

Manasseh Sogavare de herhangi bir ülkenin kendi ülkesinde askeri üs kurmasına izin verme niyetinde olmadığını belirterek, bunun ülkesini hedef haline getirebileceğini vurguladı.

Sogavare, "Daha önce de söyledim ve tekrar söyleyeceğim, bırakın Solomon Adaları'nı herhangi bir Pasifik Adası ülkesinde, askeri üs kurulması kimsenin çıkarına olmaz" dedi.