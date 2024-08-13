HÜDA PAR'ın ikinci isminden tepki çeken sözler: Nazi amblemli saldırgandan laikliği sorumlu tuttu!
Eskişehir'de yaşanan kanlı saldırının ardından HÜDA-PAR Genel Başkanvekili Şahzade Demir, olayı laiklik ve kemalizmle ilişkilendirdi.
Eskişehir’de dün 18 yaşındaki Arda K.'nin geldiği bir cami avlusunda elinde taşıdığı bıçak ve balta ile rastgele önüne gelene saldırması, görüntüleri izleyenleri dehşete uğrattı. Hücum yeleği ile kask ve gözlük takıp Nazilerin “Kara Güneş” amblemini göğsüne yapıştırdığı görülen saldırgan 5 kişiyi yaraladı.
Saldırgan, polis tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili olarak terör örgütü Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) yönetiminden ise skandal bir açıklama geldi.
Sosyal medya platformu X'teki hesabından saldırganın kendi kaydettiği görüntüleri paylaşan, HÜDA-PAR Genel Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, saldırıyı laiklik ve kemalizmle ilişkilendirmekten çekinmedi.
HÜDA-PAR Genel Başkanvekili Demir, kanlı saldırı için "Laikliğin, Kemalizmin, batıcılığın gölgesine sığınarak İslama saldıranlar, müslümanların kutsallarını hedef göstererek toplumu bir birine kırdırmak isteyenler! Alın size eseriniz!" ifadelerini kullandı.
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