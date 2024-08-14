Eskişehir’de Nazi amblemli 18 yaşındaki saldırgan 5 kişiyi bıçakla yaraladı: ‘Şiddet davetiyesi’

Yayınlanma: 14.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.08.2024 - 04:00

Olay anını kendi kamerasıyla kaydeden ve bilgisayar oyunlarından etkilendiği iddia edilen A.K., tutuklandı. A.K.’ye ait olduğu ileri sürülen sosyal medya paylaşımlarında, saldırı planı yaptığı ortaya çıktı. Olayın ardından ise konuya ilişkin yayın yasağı getirildi.

Cumhuriyet, yaşanan olayın psikolojik ve sosyolojik nedenlerine ilişkin sosyolog Prof. Dr. Hatice Yaprak Civelek ve psikiyatri uzmanı Dr. Eren Ezgi Gevher Avcı ile konuştu.

Civelek, “Olayın akabinde aile ve sosyal hizmetler bakanının dijital bağımlılıkla ilgili yaptığı yorumu dinledim. 18 yaşındaki bireyin dijital bağımlılık nedeniyle bir saldırı gerçekleştirmesi ile ergen çağdaki bir çocuğun gerçekleştirmesi farklı analiz edilmelidir” dedi.

‘EYLEMLERE ŞAŞIRMAYIN’

Civelek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Önemli bir nokta, bir örnek vakanın ortaya çıkmasıyla birlikte başka benzer vakaların artabileceği kaygısını duymamız gerekliliğidir. Eğer sosyal, ekonomik, politik olarak bir gencin bireysel gelişimini destekleyemiyorsanız, suç unsuru taşıyan eylemlere de şaşırmayacaksınız.”

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden Dr. Avcı ise “Bu bireysel bir vaka gibi görünse de bu eylem aslında terör eylemcisinin öteki gençlere yönelik şiddet davetiyesidir” diye konuştu.

KÜRESEL SİYASİ SÜREÇ

Neonazi simgelerini taşıyan kişilerin bu saldırıları, uzun yıllardır Avrupa ve Amerika’da sıklıkla görüldüğünü vurgulayan Avcı, “Kişi mesajını yaygınlaştırmayı ve korku salmayı hedef alır. Bu eylem biçimine henüz yabancı olan basının, eylemcinin manifestosunu yaygınlaştırması şiddetin amacına ulaşmasını sağlar. Bu saldırıların bir benzerinin ülkemizde yaşanması, küresel siyasi süreçlerin, Türkiye’de birey ve toplum diyalektiğinde yarattığı olumsuz etkilerinin bir yansımasıdır” dedi.