Avustralyalı madencilik şirketinin üç yöneticisine gözaltı

Mali'nin güneyindeki Avustralyalı maden şirketinin 3 yöneticisi gözaltına alındı

Avustralyalı madencilik şirketinin üç yöneticisine gözaltı
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AA
Yayınlanma: 11.11.2024 - 10:15

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, "Resolute Mining" şirketinden 3 yöneticinin, başkent Bamako'da "sahtecilik", "kamu malını zarara uğratma" suçlamalarından gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan şirketten yapılan açıklamada da Genel Müdür Terry Holohan ve 2 yöneticinin gözaltında olduğu doğrulandı.

Açıklamada, yöneticilerin, Malili yetkililerle görüşmek üzere Bamako'da bulunduğu ve görüşmeden sonra da beklenmedik şekilde gözaltına alındığı vurgulandı.

Resolute Mining'in ülkenin güneybatısındaki Syama altın madeninin yüzde 80'ine sahip olduğu biliniyor.

Askeri yönetim, bir süredir ülkedeki yabancı maden şirketlerini yakın markaja almıştı.

Kanadalı maden şirketi Barrick Gold'un 4 çalışanı da eylülde gözaltına alınmış, 24 saat içinde serbest bırakılmıştı.


Etiketler: #Mali #Avustralya

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