Avustralya'nın en tanınmış Aborjin liderlerinden Yunupingu, hayatını kaybetti

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 15:06

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 15:06

Avustralya'nın en etkili Aborijin liderlerinden Galarrwuy Yunupingu, Kuzey Bölgesi'nde geçirdiği uzun bir hastalığın ardından 74 yaşında hayatını kaybetti.

Yunupingu, toprak hakları ve Avustralya'daki aborjinlerin anayasal olarak tanınması için verilen mücadelenin öncülerinden biriydi.

BBC'nin aktardığına göre, Gumatj klanı lideri Yunupingu, 1978 yılında "Yılın Avustralyalısı" seçildi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Yunupingu'yu "büyük bir lider ve devlet adamı" şeklinde niteleyerek, "O şimdi başka bir yerde yürüyor, ancak bu dünyada takip etmemiz için çok büyük ayak izleri bıraktı" dedi.

Kızı Binmila Yunupingu ise babasının ölümünün "derin bir kayıp" olduğunu ifade ederek, "Tüm hayatını ülkesine adadı. O bizim topraklarımızda doğdu ve eserlerinin güvende olduğunu bilerek bizim topraklarımızda öldü" diye konuştu.

GALARRWUY YUNUPİNGU

Yunupingu, 1960'larda toprak hakları hareketinde öne çıktı ve Avustralya'da ilk uluslar halkının yerel mülkiyet haklarını test eden ilk yasal davanın bir parçası oldu.

Sonraki 50 yıl boyunca Yunupingu, birbirini izleyen hükümetlere danışmanlık yapmaya devam etti ve aynı zamanda bir şarkıcı, sanatçı ve yerli kültürünün destekçisi olarak ünlendi.

Yunupingu, Kuzey Toprakları Konseyi'nin kurulmasına ve Aborijin Avustralyalılar için en üst düzey savunuculuk organlarından biri olan Yothu Yindi Vakfı'nın kurulmasına yardımcı oldu.

Yunupingu, Aborijin toplumuna yaptığı hizmetlerden dolayı 1985 yılında Avustralya Nişanı madalyası aldı.