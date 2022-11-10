Avustralya'nın Maryborough kenti Mustafa Kemal'i andı

10 Kasım 2022 Perşembe, 10:51

Avustralya'nın Maryborough kentinde, Gazi Paşa'nın ölüm yıl dönümü için anma gerçekleştirildi.

Avustralya gazetesi ABC, Temmuz 2021'de Maryborough'da açılışı yapılan Atatürk heykelinin önünde Türk savaş kahramanı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anıldı yazdı.

Gazete, yapılan anma için "Bugün, ölümünün 84. yıldönümünde barışın, kadın haklarının ve eşitliğin teşvik edilmesine yardımcı olan modern Türkiye Cumhuriyeti'nin 'babası' için anma gerçekleştirildi" dedi.

Gelibolu Mütareke Komitesi Başkanı Nancy Bates, Atatürk'ün Avustralya'da kalıcı bir saygıya sahip olduğunu söyledi.

Bates, "Atatürk hakkında ne kadar çok şey öğrenirseniz, onun sadece Türkiye'ye ait olmadığını, dünyaya ait olduğunu hissediyorsunuz" ifadesinde bulundu.

"GÜNÜMÜZ ERKEKLERİ İÇİN BİR ÖRNEK"

ABC gazetesi, Atatürk'ün kadınlara seçme hakkı tanıdığından bahsederken, "O dönemde Türkiye'de okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 90'dı, insanların kimliği yoktu, kadınlar çoğunlukla peçe arkasında boyun eğdiriliyordu" diye belirtti.

Gazi Paşa'yı anma törenine, kadın hakları savunma kuruluşu Zonta Kulübü'nden Sandra Peters'da katıldı.

Gazeteye demeç veren Peters, Atatürk'ün mirasının günümüz erkekleri için bir örnek teşkil etmesini umduğunu söyledi.