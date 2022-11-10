Avustralya'nın Maryborough kenti Mustafa Kemal'i andı
Avustralya'nın Maryborough kentinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıldönümünde anıldı. Avustralya gazetesi, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin "babası" yazdı.
Avustralya'nın Maryborough kentinde, Gazi Paşa'nın ölüm yıl dönümü için anma gerçekleştirildi.
Avustralya gazetesi ABC, Temmuz 2021'de Maryborough'da açılışı yapılan Atatürk heykelinin önünde Türk savaş kahramanı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anıldı yazdı.
Gazete, yapılan anma için "Bugün, ölümünün 84. yıldönümünde barışın, kadın haklarının ve eşitliğin teşvik edilmesine yardımcı olan modern Türkiye Cumhuriyeti'nin 'babası' için anma gerçekleştirildi" dedi.
Gelibolu Mütareke Komitesi Başkanı Nancy Bates, Atatürk'ün Avustralya'da kalıcı bir saygıya sahip olduğunu söyledi.
Bates, "Atatürk hakkında ne kadar çok şey öğrenirseniz, onun sadece Türkiye'ye ait olmadığını, dünyaya ait olduğunu hissediyorsunuz" ifadesinde bulundu.
"GÜNÜMÜZ ERKEKLERİ İÇİN BİR ÖRNEK"
ABC gazetesi, Atatürk'ün kadınlara seçme hakkı tanıdığından bahsederken, "O dönemde Türkiye'de okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 90'dı, insanların kimliği yoktu, kadınlar çoğunlukla peçe arkasında boyun eğdiriliyordu" diye belirtti.
Gazi Paşa'yı anma törenine, kadın hakları savunma kuruluşu Zonta Kulübü'nden Sandra Peters'da katıldı.
Gazeteye demeç veren Peters, Atatürk'ün mirasının günümüz erkekleri için bir örnek teşkil etmesini umduğunu söyledi.
Video Haberler
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
- 6'lı masada istifa resti
- Arkeoloji kazısında 'tılsımlı amulet' bulundu
- Mersin Narenciye Festivali hazırlıkları sürüyor
- Sığırcık kuşlarının gösterisi izleyenleri hayran bıraktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yandaşlık yapacağım derken...
- Rozetini Kılıçdaroğlu taktı: Düğünden CHP'ye!
- Erdoğan’ın İsveç Başbakanı ile seçim diyaloğuna tepki
- Türkiye'nin konuştuğu olayda ifadeler ortaya çıktı
- 'Böyle yetenek yüzyılda bir gelir'
- 'Başın derde girecek' demişler...
- AYM'den Öğretmenlik Kanunu kararı
- 'Müstehcen ihanet yazışmaları' ifşa oldu
- Çekilme talimatı verdiler
- Laik şoför İngiliz basınında