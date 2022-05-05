Avusturya Başbakanı Nehammer ile Erdoğan görüşecek
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelecek.
Başbakanlıktan Avusturya Haber Ajansı'na (APA) yapılan yazılı açıklamada, Nehammer'in haziran sonunda düzenlenecek zirve kapsamında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceği bildirildi.
Açıklamada, Madrid'de düzenlenecek zirveye NATO üyesi olmayan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin de davet edildiği, Nehammer'in de bu davet doğrultusunda İspanya'ya gideceği ifade edildi.
Açıklamada, geçen haftalarda iki lider arasında gerçekleştirilen telefon görüşmelerinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yanı sıra ikili ilişkilerin ele alındığına işaret edilerek iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu yönde gelişme kaydettiği vurgulandı.
ÜLKE BASININDA YOĞUN İLGİ
Ülke basınında geniş yer bulan açıklamada, Nehammer'in değerlendirmelerine de yer verildi.
Başbakan Nehammer, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığım çok sayıda görüşme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığım görüşme ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığımız telefon görüşmeleri sonucunda, İstanbul sürecinin, Avrupa'da barış için en iyi şans olmaya devam ettiğine inanıyorum" görüşünü paylaştı.
ÜST DÜZEY TEMASLAR
İki ülke arasındaki ilişkiler son dönemde çeşitli seviyelerde gerçekleştirilen görüşmeler doğrultusunda ilerleme kaydetmişti.
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'in Antalya Diplomasi Formuna katılması ve son olarak Nehammer'in 12 Nisan'da gerçekleştirdiği Rusya ziyareti öncesi ve sonrasında Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmeleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu yönde ilerleme kaydetmesine katkı sağlamıştı.
Video Haberler
- Ihlara Vadisi'nde heyelan
- 'Faturaları hayvanları eksilterek ödüyoruz'
- E-5’te korkutan kazada araç bariyerlere çıktı
- Tamir için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp öldü
- Maske tartışması İETT otobüsünü karıştırdı
- Pikap 50 metreden şarampole uçtu: 2 yaralı
- Çocuklarını eve kilitledi, cezaevindeki eşine gitti!
- Karakoldaki dayağa 'haksız tahrik' indirimi istendi
- Beyoğlu’nda düzensiz göçmen operasyonu
- Camiden şamdan çalan hırsız yakalandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sigara fiyatlarına büyük zam!
- ABB harekete geçti: Sona eriyor
- İki yılda, bir uçak bile inmedi
- Büyük zamlar yolda!
- Enflasyon yüzde 70'e dayandı
- 'Erdoğan her an kararnameyi açıklayabilir'
- Fed faiz kararını açıkladı: 22 yıl sonra bir ilk!
- 'Olası adaylar için kapı kapandı'
- Ulusoy'dan 'enflasyon' verilerine ilk yorum
- 'Son kararı Erdoğan verecek'