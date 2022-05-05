Erdoğan ve AKP'nin planı belli oldu: 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü için hareket geçti

05 Mayıs 2022 Perşembe, 09:56

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından son açıklanan sayıya göre Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısı 193 bin 293 oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’deki İdlib Briket Evleri Açılış Töreni'ndeki videolu mesajında 1 milyon Suriyelinin gönderilmesi için çalışmalara başlandığını belirtmişti.

Erdoğan, "Türkiye’nin Suriye’de derinleşen insani trajedi karşısında sınırötesi harekâtlarını başlattığı 2016 yılından bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır. Göçü sınırötesinde tutmaya yönelik stratejimizi gönüllü geri dönüşleri teşvik edecek projelerle destekliyoruz. Özellikle briket evlerle destekliyoruz. Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz” demişti.

"GÖNDERMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ

Erdoğan mart ayında yaptığı açıklamada, “Ana muhalefet, ‘Biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz’ diyor. Biz göndermeyeceğiz. Ensarın ne olduğunu biliyoruz” diye konuşmuştu.

BİR AY SONRA GERİ ADIM ATTI

Erdoğan, nisan ayında yaptığı açıklamada ise “Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” demişti.

Erdoğan'ın bu geri dönüşünün ardından iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde Fatma Göksu imzasıyla yayımlanan haberde, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriyeli sığınmacılar için işareti verilen planın ayrıntılarına yer verildi.

67 BİN EVE YERLEŞTİRİLDİLER

Daha önce güvenli bölgelerde savaş mağdurlarının başlarını sokacak evleri olması için briket ev projesi başlatılmıştı. 50 bin olarak belirlenen hedef genişletilerek 100 bin briket ev yapımı planladı. Bugüne kadar da 67 bin civarında briket eve Suriyeliler yerleştirildi.

Bir yandan briket evler inşaa edilirken bir yandan da devreye sokulacak yeni proje ile 1 milyon Suriyeli sığınmacının daha ülkelerine dönmesi sağlanacak.

İŞTE SURİYELİ SIĞINMACILARIN DÖNECEĞİ KENTLER

Özellikle Azez, Cerablus, ElBab, TelAbyad vea Resulayn başta olmak üzere daha önce 13 mahalli meclisin bulunduğu bölgelerde yeni yerleşim alanları inşa edilecek.

Erdoğan ve AKP'nin planına göre, 8 aşamadan oluşacak 1 milyon Suriyelilerin dönüş süreci şöyle olacak

Gönüllü geri dönüş Ankara İstanbul, Konya Adana Gaziantep gibi büyükşehirlerdeki nüfusu yoğun bölgelerden başlatılacak.

Gönüllü dönüşler, askeri ve siyasi açıdan istikrar ve güvenliğinin sağlandığı bölgelerde gerçekleştirilecek. Azez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Resulayn başta olmak üzere 13 ayrı bölgede yerel meclislere projeye katkı sunulacak.

AFAD koordinesinde Kızılay, İHH gibi 12 STK'ların briket ev sosyal donatılar için yeni alanlar açılacak.

Günlük yaşamın sürdürülebilmesi için tarımdan küçük sanayi sitesi, dükkân, çarşı gibi ticaret alanları kurulacak, .yeni istihdam imkanları sağlanacak.

Okul, hastane, cami başta olmak üzere alt ve üstyapı inşa edilecek.

Suriyelilerin meslek sahibi olabilmesi için meslek edindirme kursları ve mikro krediler, üretim yapan atölyeler kurulacak.

Rehabilitasyon, psikolojik destek, eğitim faaliyetlerine ağırlık verilecek.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği dahil ulusal ve uluslararası fonlardan destek istenecek.

"SEÇİMLERDEN ÖNCE..."

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamalarda "Seçimlere yönelik yeni bir yatırım yapıyorlar. AFAD, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin kontrol etttiği belirli bölgelerde belirli çadır kentler oluşturuyor. 1 milyon kişiyi seçimlerden önce geri yollayacaklar" iddiasında bulunmuştu.