Çarpıcı 'kabine' iddiası: 'Erdoğan her an kararnameyi açıklayabilir'

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:30

Yapılan seçim anketlerinde oy oranının önemli düzeyde düştüğü görülen AKP iktidarının seçim öncesi hem kabinede hem de partide büyük bir değişikliğe hazırlandığı iddiası ortaya atıldı.

İddia, iktidara yakınlığıyla bilinen İnternethaber'de köşe yazarlığı yapan Osman Diyadin'den geldi. Diyadin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek başına mücadelesinin artık muhalefet karşısında yetmediğine belirterek "Nereye yetişsin! Teşkilatlarının, Belediye başkanlarının, milletvekillerinin, Külliye kadrolarının ve bürokratlarının yüküne omuz vermesi kaçınılmaz bir gerçek. Ama sahada yoklar!" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın 2023 seçimlerine girecek bakanlar kurulu kadrosunu büyük ölçüde belirlediği ve her an düğmeye basıp kararnameyi açıklayabileceğinin konuşulduğunu ifade eden Diyadin, "Mayıs ayı Ankara'da çok sıcak geçecek!.. Çok çarpıcı değişimler olabilir..." dedi.

Erdoğan'ın hedefinde bazı belediye başkanları ile il ve ilçe teşkilat başkanlarının da olduğuna dikkat çeken Diyadin, Erdoğan'a çok yakın olduğunu belirttiği bir ismin kendisine "Sayın Cumhurbaşkanı kimin ne yaptığını biliyor. Bu işi Genel Merkez'e dahi bırakmadan neşteri vurur" dediğini aktardı.