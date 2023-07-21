Avusturya: Türkiye'nin AB üyeliği hala beklemede

Avusturya Dışişleri Bakanı Aleksander Schallenberg, dün Brüksel'de gerçekleşen AB Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye'ye ilişkin pozisyonun "çok net" olduğunu belirterek, Ankara'nın, AB'ye katılım prosedürünün "beklemede" olduğunu kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2023 - 10:49
Avusturya: Türkiye'nin AB üyeliği hala beklemede
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Avusturya Dışişleri Bakanı Aleksander Schallenberg, dün Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısı çerçevesinde Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi.

Schallenberg, tahıl anlaşmasına aracılık edilmesinde "Türkiye'nin rolünü çok takdir ediyoruz" dedi.

 AB Dışişleri Bakanları toplantısı Türkiye'ye ilişkin pozisyonun "çok net" olduğunu belirten Schallenberg, Ankara'nın, AB'ye katılım prosedürünün "beklemede" olduğunu kaydetti.

Schallenberg, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "50 yıldır AB kapısında bekletilen bir Türkiye var. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın. Biz de Finlandiya'nın NATO'da nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açarız" ifadelerine yönelik şunları kaydetti:

"AB'nin, bu konuda özel bir taviz vermesi gerekmiyor. Bu konu, NATO içinde açıklığa kavuşturuldu."

Schallenberg, "Aslında yıllardır ölü olan katılım müzakereleri illüzyonu yerine Türkiye ile pragmatik, işlevsel bir komşuluk ilişkisi kurmalıyız" dedi.


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