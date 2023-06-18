Avusturya'da Onur Yürüyüşü'ne saldırı hazırlığındaki 3 kişi gözaltında

Yayınlanma: 18.06.2023 - 17:13

Güncelleme: 18.06.2023 - 18:14

Radikal İslamcı olduklarından şüphelenilen bu üç kişinin Çeçen ve Bosna uyruklu oldukları belirtiliyor.

Şüphelilerin Avusturya pasaportu bulunuyor.

Başkent Viyana’da Cumartesi günü yapılan yürüyüşe üç yüz binden fazla kişi katıldı.

Avusturya polisi 14, 17 ve 20 yaşındaki erkeklerin, Cumartesi günü evlerinde gözaltına alındığını duyurdu.

Operasyonda bıçaklar, bir balta ve havalı tabancaların ele geçirildiği de kaydedildi.

Ülkenin iç istihbarat biriminin başı olan Omar Haijawi-Pirchner, operasyon ayrıntılarını Pazar günü yapılan bir basın toplantısı ile duyurdu.

Haijawi-Pirchner, katılımcıları endişelendirmek için operasyonun kamuoyuna duyurulmasının geciktirildiğini söyledi:

“Burada asıl amaç terörizmdir. Halka korku ve endişe vermektir. Bizim görevimiz bunu önlemek” dedi.

Güvenlik yetkilisi, gözaltındaki üç erkekten birinin polisin gözetimi altında olduğunu da kaydetti.

Haijawi-Pirchner, IŞİD’in saldırı çağrılarına karşı teyakkuzda olduklarını da vurguladı.

Avusturya’daki son IŞİD saldırısı 2020 Kasım ayında yapıldı. Viyana’da silahlı bir kişinin gelişi güzel olarak hedef aldığı 4 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.