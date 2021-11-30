Avusturya'da zorunlu aşıya direnenlere radikal öneri: Cezalandırılmaları söz konusu

30 Kasım 2021 Salı, 12:15

Zorunlu aşı uygulamasına geçme kararı alan Avusturya, yeniden artış gösteren Covid-19 vakaları sonrası bir taslak hazırlayarak aşı olmayan kişilere cezai yaptırımlar uygulamayı planladığını duyurdu.

Independent Türkçe'nin haberine göre, aşı olmayı reddeden kişilere yönelik yaptırımların ne olacağı henüz açıklanmazken, ülkede şimdilik aşı yaptırmayan kişilerin sokağa çıkmasının kısıtlandığı belirtildi.

PARA CEZASI YA DA HAPİS

Avusturya'da zorunlu aşı uygulamasına karşı çıkan kişiler için ağır cezalar verilmesinin planlandığı öğrenilirken Die Presse gazetesi tarafından paylaşılan Covid-19 Aşıdan Korunma Yasası'nın bir taslağına göre, aşı olmayı reddeden kişilerin, 7 bin 200 euro para cezası veya birkaç haftalık hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceği öne sürüldü.

Hazırlanan taslak kabul edildiği takdirde, şubat ayında yürürlüğe girecek olan yasanın hem Avusturya'yı ziyaret edecek olan kişiler için hem de bölgede yaşayan sakinler için geçerli olacağı ifade edildi.

CEZALAR KATLANACAK

Tasarıya göre, planlanmış bir aşı randevusuna katılmayı reddeden herkesin yerel makamlardan resmi bir uyarı alacağı ve aşı randevusuna gelmeyen kişilerin dört hafta içinde bir kez daha çağrılacağı kaydedildi.

Kişinin ikinci resmi talebi de dikkate almaması durumunda, 3 bin 600 euro para cezası veya dört hafta hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

Zorunlu aşı uygulamasını ikinci defa ihlal ettiği belirlenen kişilerin ise 7 bin 200 euro para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği iddia edildi.

HAMİLE VE ÇOCUKLARA İSTİSNA

Haberde, sağlık nedeniyle aşı olmayanların, hamilelerin ve 12 yaşından küçük çocukların herhangi bir cezai yaptırım ile karşılaşmayacağı bildirilirken ayrıca, destekleyici aşıların zorunlu olacağı bilgisi de yer aldı.